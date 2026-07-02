Inteligența Artificială de la ANI a descoperit posibile conflicte de interese în contracte publice de peste 115 milioane de lei

Patru alerte lansate de AI-ul celor de la ANI, în luna mai, pe conflict de interese. sursa foto: Getty Images

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a anunţat, joi, că a depistat în luna mai, prin intermediul sistemului Prevent 2.0, incidente şi potenţiale conflicte de interese în proceduri de achiziţii publice cu o valoare cumulată de peste 115 milioane de lei, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al ANI transmis AGERPRES, neregulile au fost identificate în faza de verificare ex-ante, permiţând stoparea sau remedierea riscurilor înainte ca fondurile publice să fie afectate şi prejudiciate.

"Sistemul PREVENT 2.0 analizează în timp real procedurile de achiziţie publică şi detectează automat posibilele conflicte de interese înainte ca banii publici să fie cheltuiţi", menţionează sursa citată.

Ce a descoperit AI-ul Prevent 2.0

Agenţia Naţională de Integritate informează că algoritmii Prevent 2.0 au emis alertele în patru cazuri de achiziţii publice din fonduri europene sau din bugetul naţional, respectiv:

* Într-o procedură de achiziţie publică în valoare de aproximativ 70 milioane lei, desfăşurată la nivelul unei autorităţi centrale, un factor decizional este detectat ca având potenţiale legături cu o societate subcontractantă participantă în cadrul procedurii, explică ANI. Ca urmare a verificărilor avansate făcute de inspectorii de integritate, a reieşit faptul că societatea comercială la care factorul de decizie este unic acţionar a fost fondatoarea unei alte societăţi radiate (2024) împreună cu firma subcontractantă participantă în cadrul actualei proceduri de achiziţie publică, arată ANI.

* O altă procedură, care implica 65 milioane lei, tot achiziţii publice, a avut mai multe incidente de integritate. Sistemul Prevent 2.0. a identificat participarea unui membru în comisia de evaluare a ofertelor pentru mai multe loturi desfăşurate în cadrul procedurii de atribuire, în care pentru 7 dintre acestea, ofertant este şi societatea deţinută de către soţul unui membru al comisiei de evaluare. Ca urmare a emiterii notificărilor de integritate sau relaţii către ANAP, persoana vizată a fost înlocuită în componenţa comisiei de evaluare.

* Două milioane de lei din fonduri europene este valoarea unei alte proceduri de achiziţie publică, care a fost semnalată la nivelul unei autorităţi publice locale. Acţionarul unei firme de consultanţă în vederea întocmirii documentaţiei tehnice pentru o procedură de achiziţie publică, contractată de autoritatea locală, a fost identificat ca ofertant în cadrul procedurii derulate ca urmare a documentaţiei întocmite printr-o altă companie, la care era unic acţionar. Inspectorii de integritate, în consecinţă, au emis o notificare de relaţii către ANAP, spune ANI.

* O autoritate locală a demarat o procedură pe loturi de aproximativ 5 milioane de lei, din bugetul naţional. ANI arată că, în acest caz, mai mulţi factori de decizie au fost detectaţi şi cu funcţii de decizie în cadrul unui subcontractant al unui ofertant participant în cadrul procedurii. Situaţia a impus măsuri, drept pentru care inspectorii de integritate au emis notificări de relaţii către ANAP şi avertismente de integritate, precizează Agenţia Naţională de Integritate.