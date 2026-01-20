Interviu cu românul care a supraviețuit tragediei feroviare din Spania: „Am văzut imagini pe care nu te aștepți să le vezi niciodată”

Interviu cu românul care a supraviețuit tragediei feroviare din Spania. Foto: Antena 3 CNN

Cetățeanul român implicat în accidentul de tren din Spania a povestit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN cum a trăit totul în noaptea fatidică. „Am văzut imagini pe care nu te aștepți să le vezi niciodată”, spune bărbatul, care își amintește că era înconjurat de cadavre. Din fericire, el a scăpat doar cu răni ușoare.

Robert Ionel Bratu - suprevieţuitor accident tren Spania: Veneam din Madrid că a fost aniversarea băiatului meu, a împlinit 18 ani, iar eu locueisc în Velva. Am simțit că frânează trenul, a fost foarte rapid, cred că 2-3 secunde a durat tot, dar părea că se dilată timpul. Am auzit frânele și m-am sprijinit de scaunul din față. Majoritatea oamenilor credeau că frânează ca să oprească în stație, dar nu a fost așa, la trei secunde s-a auzit o bubuitură și ne-am dat seama că am ieșit de pe șine. S-a frânat brusc, zburau genți, telefoane, erau persoane rănite, dar nu foarte grav.

După ce mi-am găsit geanta și ne-am recuperat din sperietură am trimis un mesaj acasă că am avut un accident de tren dar sunt bine.

Am ieșit afară și am văzut imagini pe care nu te aștepți să le vezi niciodată în viață. Era întuneric, noi nu vedeam ce e în jurul nostru, că în jurul nostru erau persoane decedate.

Reporter: În ce vagon erați?

Robert Ionel Bratu: Nu sunt sigur dacă-n ultimul sau în penultimul, nu-mi amintesc exact, cele care au fost mai puțin afectate.

Am văzut niște roți de tren așa prin întuneric, dar zic ia uite, băi, ăștia au lăsat un tren d-ăsta vechi aici sau ceva de genul, nu-mi imaginam că era trenul nostru care era rupt în bucăți și am început să auzim persoane țipând.

Am început să-i scoatem din din tren să să-i ajutăm cu ce putem, că era foarte complicat.

Reporter: Vă mai amintiți câte persoane ați reușit să salvați?

Robert Ionel Bratu: Cred că vreo șase-șapte, nu doar eu, eu și două bărbați. Era o copilă cu piciorul rupt care zbiera să-i scot părinții din tren, apoi încă un copil mic, majoritatea erau cu picioare rupte.

Am pierdut noțiunea timpului și eu credeam că a durat totul cam o oră, dar după uitându-mă la mesaje, de când s-a întâmplat și până am ajuns în ambulanță au trecut vreo trei ore. Trei ore a durat toată nebunia.

Reporter: V-ați revenit din acel șoc? Sunteți mai ok?

Robert Ionel Bratu: Nu, cred că încă nu, pentru că tot timpul mă gândesc la ce s-a întâmplat. Un pic complicat să uiți în momentele astea.