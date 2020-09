Interviu de excepție cu Dan Puric: ''Se îneacă țara! Este o pandemie monitorizată și manipulată politic''

Dan Liric se declară un om liber, aşa cum este şi titlul noii sale cărţi şi spune că omul îşi cedează acum libertatea, care este un dar de la Dumnezeu.

''Sub mască sunt suflete strivite, speriate, marcate de îndoială, de frică, de temere''

Ea este o necesitate din punct de vedere sanitar, aşa se spune, că stopează virusul. E o părere, cealaltă părere spune că nu este neapărat nevoie, dar noi o păstrăm. Aţi obervat că dacă intraţi într-un magazin, oamenii privesc cu suspiciune la celălalt, pentru că le este teamă. Ceea ce s-a lansat dincolo de periculozitatea virsului în sine este o frică subterană, o angoasă şi o depresie. Eu masca nu o port ca să nu mă contaminez, ci din respect pentru celălalt, pentru că omului îi este frică şi este normal din punctul acesta de vedere.

Nu suferinţa contează şi nu intensitatea ei. De regulă, durata este cea care te înebuneşte.

Ceea ce contează este cum ieşi din suferinţă. Majoritatea oamenilor ies deprimaţi. Cei care cred în Dumnezeu ies întăriţi. Este un paradox.

''Această pandemie nu distruge nu numai imunitatea biologică, ci şi imunitatea politică, economică, socială şi cea mai importantă, cea sufletească''

Pe acest fond se crează panică şi se creează, cea ce din punct de vedere medical se numeşte receptivitate morbidă (...) Acum cedăm libertatea noastră, care un dar de la Dumnezeu. Am spus şi în carte. Omul nu prea are nevoie de libertate.

Omul are nevoie de securitate, să fie păzit. Libertatea presuspune un risc. Libertatea interioară presupune un risc şi o responsabilitate (...) Trebuie să fim conştienţi că lumea se schimbă, însă nu se schimbă în bine. Schilodirea în învăţământ care are loc sub spectrul ştiinţei, măsurile traumatizante care au fost luate, primitive, aberante, mutilante, ele sunt legitime din punct de vedere sanitar, pentru că altele nu mai au (...) Sunt inerţi din punct de vedere moral. Le lipseşte un organ de vibraţie. Sunt acolo de 30 de ani. Eu de aia nu dau doi bani pe ce se întâmplă în toată chestia asta, pentru că pe ei îi interesează puterea, nu destinul acestei ţări. Se îneacă ţara! (...) Eu nu am văzut în istoria epidemiologiei, în istoria pandemiilor, nu am văzut niciodată să fie o pandemie monitorizată şi manipulată politic'', a spus Dan Puric.