Întregul Drum Expres Suceava-Siret intră în licitație. Când se va putea circula pe Lotului 3, între Bălcăuți și Siret

1 minut de citit Publicat la 13:44 23 Ian 2026 Modificat la 13:48 23 Ian 2026

Proiectul include construcția a peste 12 kilometri de drum expres nou. FOTO cu rol ilustrativ: Hepta

Întregul Drum Expres Suceava-Siret a intrat oficial în licitație, a anunțat Cristian Pistol, directorul CNAIR, care a precizat că a fost lansată procedura pentru Lotul 3, între Bălcăuți și Siret.

Proiectul include construcția a peste 12 kilometri de drum expres nou, modernizarea unor sectoare din DN2 și M19 și reprezintă un pas strategic pentru mobilitate și apărare în regiune.

“Promisiune îndeplinită: astăzi am făcut ultimul pas procedural pentru lansarea completă a celor 55,7 km ai acestui drum expres vital pentru nordul României și pentru securitatea europeană.

Anunțul de participare pentru construcția Lotului 3 (Bălcăuți – Siret) a fost publicat astăzi, stabilind data de 12.02.2026 ca termen limită pentru depunerea ofertelor”, a precizat pe Facebook directorul CNAIR.

Lotul 3 al proiectului presupune: - proiectarea și execuția a 12,65 km de drum expres nou, modernizarea unui sector de 1,45 km din DN2, modernizarea a 15 km din drumul național M19 de pe teritoriul Ucrainei.

Valoare estimată a proeictului este de 1,55 miliarde lei (fără TVA) și are o durată de 12 luni proiectare și 30 de luni execuție.

Despre situația loturilor 1 și 2 între Suceava și Bălcăuți, Cristian Pistol a reamintit că pentru primele două loturi, data limită pentru depunerea ofertelor este foarte aproape: 30.01.2026.

Lotul 1 (Suceava - Dărmănești): 18,6 km, cu o valoare de 2,30 miliarde lei (fără TVA).

Lotul 2 (Dărmănești - Bălcăuți): 24,45 km, cu o valoare de 1,88 miliarde lei (fără TVA).

Întregul proiect, cu o valoare totală de 5,73 miliarde lei, are un rol dual (civil și militar).

Este finanțat prin Instrumentul SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei), în conformitate cu noul Regulament (UE) 2025/1106.