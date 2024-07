Reacția lui Iohannis, după atacul lui Donald Trump: „Sunt îngrozit de atacul asupra fostului președinte”

„Sunt îngrozit de atacul asupra fostului președinte Trump la mitingul său de campanie. Îi doresc însănătoșire rapidă și completă. Violența și agresivitatea nu sunt atribute ale vreunei democrații. Noi, România, stăm alături de oamenii din SUA”, a declarat Klaus Iohannis.

I am appalled by the attack on former President Trump at his campaign rally. I wish him a speedy and full recovery. Violence and aggression are not attributes of any democracy. We ?? stand by the ?? people.