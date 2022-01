Iohannis reacționează la acuzațiile de plagiat aduse lui Nicolae Ciucă: ”Decizia premierului este corectă și necesară”

„Președintele Klaus Iohannis își menține poziția reiterată în nenumărate declarații publice privind combaterea fenomenului plagiatului și importanța integrității academice.

Președintele României consideră corectă și necesară decizia premierului Nicolae Ciucă de a solicita analizarea tezei sale de doctorat de către Comisia de Etică a UNAp, orice demers menit să clarifice suspiciunile formulate în spațiul public fiind binevenit.

Până la o decizie finală a instituțiilor abilitate, Președintele Klaus Iohannis nu va mai face alte precizări pe acest subiect”, a transmis Administrația Prezidențiale într-un răspuns pentru Europa Liberă.

Reacția lui Klaus Iohannis vine ca urmare a unei analize publicate astăzi de PressOne în care se susține că premierul Nicolae Ciucă a plagiat în teza de doctorat.

„Teza lui Nicolae Ciucă, în baza căreia a devenit doctor în Științe militare în 2003, include conținut plagiat în cel puțin 42 de pagini din totalul de 138. Cu câteva excepții, porțiunile plagiate depistate au fost copiate din surse tipărite, care nu ar putea fi detectate cu un soft anti-plagiat.”, susține jurnalista Emilia Șercan în analiza sa.

Cu toate acestea, Nicolae Ciucă a respins acuzațiile și a susținut că lucrarea „a fost întocmită în concordanță cu cerințele legale existente la momentul respectiv.”

„În acuzele publice se reclamă că unele referiri din notele de subsol nu apar și în lista bibliografică. Acest lucru nu arată altceva decât faptul că lucrarea a fost elaborată onest, fiind menționata cel puțin într-un loc sursa bibliografică.

Acuzațiile publice nu se pot susține științific in niciun fel, fapt ce poate fi dovedit si de raportul oricărei metodologii de depistare a similitudinii, corect și profesionist utilizată. Sintagme si formulări standardizate specifice domeniului tezei de doctorat (gen “pilon de stabilitate” etc) nu trebuie ocolite atunci când tratezi un subiect sensibil - precum geopolitica - unde semantica trebuie neaparat să fie precisă, motiv pentru care anumite sintagme/formulări este obligatoriu să fie standardizate.

Din anul 2003, după susținere, teza mea de doctorat este publică și a putut și poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Apărare și la Biblioteca Națională. Consider că am realizat lucrarea conform cerințelor legale existente la acea vreme și, în consecință, am inițiat solicitarea de verificarea a acesteia de către Comisia de Etica a UNAp - Instituția Organizatoare de Studii de Doctorat, în acord cu prevederile legale în vigoare, in spiritul OMEC Nr. 5229/2020 din 17 august 2020.

În măsura in care vor mai exista semne de întrebare, UNAp va fi îndreptățită sa solicite verificarea de către CNATDCU - Comisia 26 - Științe politice, studii de securitate, ştiinţe militare, informaţii și ordine publică", a transmis Nicolae Ciucă într-un comunicat de presă.

În campania prezidențială din anul 2014, Klaus Iohannis susținea, referitor la plagiatul lui Victor Ponta, contracandidatul său din turul doi, că ”oriunde în lume cineva care este prins, dintre politicieni, că a copiat și numai trei rânduri este obligat să se retragă din politică”.

