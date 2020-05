Ion Cristoiu, teorie-șoc: De ce s-a întârziat proiectul de lege privind măsurile de relaxare

Ion Cristoiu afirmă că proiectul de lege a fost dat intenţionat târziu pentru a crea presiune şi a şantaja Parlamentul şi pentru a scăpa vigilenţei opiniei publice.

„Acest proiect de lege a fost înaintat destul de târziu, dar după părerea mea, a fost înaintat dinadins târziu. Puteau să facă legea de acum două săptămâni şi au făcut-o în viteză şi au dat-o mai târziu ca o formă de şantajare a Parlamentului. Pentru Guvernul Orban era important ca această lege să nu stea prea mult în atenţia opiniei publice. Dacă legea ar fi fost dată de Guvern acum două săptămâni, ar fi urmat procedurile democratice (…) S-ar fi descoperit că legea are foarte multe şmecherii, trecute dinadins, pentru clientele politică a PNL”, a susţinut jurnalistul, potrivit Mediafax.

Ion Cristoiu spune că în actuala formă, Guvernul va putea angaja sau da afară pe cine doreşte în următoarele 6 luni, practic până la alegerile parlamentare, devenind astfel un instrument prin care îşi va satiface clientela politică.

„Proiectul de lege prevede că Guvernul poate să angajeze pe 6 luni pe cine vrea, poate să dea afară, până la presupusele alegeri parlamentare. Cele două prevederi, alături de altele, ne spun că e un proiect de lege cu cântec pentru ca în continuare clientela politică a regimului Iohannis să poată face afaceri, să fie numită, mai ales în perioada aceasta de până la alegeri”, a subliniat publicistul.

Ion Cristoiu semnalează că deja maşinăria presei miluite a intrat în acţiune pentru a crea presiune asupra Parlamentului prin agitarea pericolului în rândul opiniei publice.

„Intenţia Guvernului, clar intenţie necurată, a fost ca acest proiect de lege să nu stea prea mult în atenţia opiniei publice şi să fie trecut în viteză prin Parlament cu şantajul clar şi am văzut deja maşinăria presei miluite anunţând că va fi o nenorocire în zilele respective. Dacă legea nu e gata şi nu trece prin proceduri, teoretic, am avea weekendul fără nicio reglementare legală”, a afirmat publicistul.

Ion Cristoiu nu crede însă că, în lipsa unor reglementări, românii se vor aventura să încalce regulile de distanţare socială deoarece sunt prudenţi şi acesta este şi motivul pentru care nu au ieşit din case, şi nu din cauza amenzilor.

„Nu cred că dacă nu e lege duminică se vor deschide toate restaurantele. Cine le deschide? Mulţi oameni nu vor ieşi din prudenţă. Românii au stat în case şi au respectat interdicţiile nu din cauza legii. S-a instalat panica şi foarte mulţi oameni au fost prudenţi. Din acest punct de vedere ar putea lipsi reglementările. Ei au trimis legea târziu şi tot ei cu presa lor miluită vin şi spun că e nenorocire ca să preseze Parlamentul să voteze repede, iar noi oamenii simpli să nu ne uităm că ne-a luat portofelul”, a punctat jurnalistul.

Ion Cristoiu atrage atenţia că, în primul rând, România avea nevoie de o lege clară a stării de alertă, şi nu una care să conţină reglementări strict pentru epidemia de coronavirus.

„Starea de urgenţă în România a avut norocul că a fost reglementată, prin OUG în 1999 şi a devenit lege în 2004. Noi nu avem o lege a stării de alertă. Trebuie definit când are loc starea de alertă şi pe ce suprafaţă se instituie: la nivelul ţării, unui judeţ sau unei regiuni. Proiectul de lege înaintat Parlamentului nu are nicio legătură cu starea de alertă, ci cu măsuri în cazul coronavirusului. Proiectul se referă la măsuri care se iau în timpul pandemiei de coronavirus. Dacă peste două săptămâni vine un alt virus, un tsunami sau o vijelie sau un nor radioactiv?, se întreabă publicistul.

Ion Cristoiu subliniază că Guvernul a venit un proiect de lege destul de vag care creează condiţii pentru mari afaceri şi abuzuri ale Guvernului Orban, în numele stării de alertă.

„Mă aşteptam la o lege privind starea de alertă. Ei au propus un proiect destul de vag.Acest proiect de lege nu conţine măsuri de ieşire din starea de urgenţă, acele măsuri de relaxare. Acestea trebuie obligatoriu să fie etapizate. Noi nu avem la ora actuală un plan. O serie întreagă de măsuri trebuie etapizate astfel încât oricine să-şi facă un plan de viaţă. Legea creează condiţiile unor mari abuzuri şi ale unor mari afaceri pe care le va face, în numele stării de alertă, Guvernul Orban”, a susţinut jurnalistul.