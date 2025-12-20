Romsilva şi-a deschis magazin online, de la care românii pot cumpăra lemne pentru foc. Cât costă un metru cub

Populaţia poate achiziţiona, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, simplificând astfel accesul la această resursă şi procesul de achiziţie, potrivit informaţiilor furnizate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva. Preţul de valorificare pentru lemnul de foc a fost menţinut la nivelul anului 2024, adică undeva la 300 lei pe metru cub, fără TVA, conform Agerpres.

"Anul acesta am reuşit, în premieră să creăm un magazin online pe care sper să-l utilizeze de acum cât mai multă lume. Este un magazin online prin care vrem să promovăm şi să vindem masa lemnoasă către populaţie. Se numeşte exact romsilva.store acest site şi vrem să sprijinim populaţia să-şi ajute mai uşor părinţii, bunicii cu procurarea lemnului de foc prin acest magazin online", a declarat recent directorul general al regiei, Jean Vişan, în cadrul unei conferinţe de bilanţ.

Potrivit sursei citate, Romsilva a vândut direct populaţiei peste 1,75 milioane mc de lemn de foc, cu aproximativ 50.000 mc mai mult decât în anul precedent, iar preţul de valorificare pentru acest lemn de foc a fost menţinut la nivelul anului 2024, adică undeva la 300 lei pe metru cub, fără TVA.

Preţurile practicate de ocoalele silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva variază în principal în funcţie de specie, sortiment şi locul de livrare, iar în majoritatea cazurilor se aliniază la preţul de la locul recoltării.

Ce servicii asigură ocoalele silvice

În funcţie de solicitări, unele ocoale silvice au asigurat, contra cost, transportul lemnului la domiciliu şi servicii suplimentare, precum secţionarea sau despicarea. De asemenea, anumite subunităţi au pus la dispoziţie şi lemn de foc vrac, lemn ambalat în saci sau lemn paletizat, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor diferite ale cumpărătorilor.

"Creşterea volumului livrat către populaţie, în condiţiile menţinerii unui nivel de preţ comparabil, reflectă o capacitate mai bună de a răspunde cererii şi de a asigura continuitatea aprovizionării", susţin reprezentanţii Romsilva.

În ceea ce priveşte vânzarea masei lemnoase, şeful Romsilva a menţionat că în primele 11 luni ale acestui an, regia a furnizat către agenţii economici aproape 7 milioane mc de lemn. "Am asigurat astfel continuitatea nivelului către piaţă şi către agenţii economici. Din totalul volumului, 1,62 milioane mc au fost valorificaţi ca lemn fasonat, iar 5,3 milioane mc a fost lemn pe picior.. Din volumul valorificat pe picior a existat o creştere de peste 21% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, reflectând o dinamică mai bună a cererii, în timp ce preţul pentru adjudecare a fost puţin mai mic, undeva cu 7%, faţă de anul trecut", a precizat Vişan.

Datele Romsilva arată că volumul total furnizat către agenţii economici, în primele 11 luni ale anului, a fost de 6.943.071 metri cubi de lemn, din care 1.618.771 metri cubi a fost valorificat ca lemn fasonat, la un preţ mediu de 410 lei/metru cub, fără TVA. În acelaşi timp, în urma licitaţiilor au fost exploataţi 5.324.300 metri cubi ca lemn pe picior, preţul mediu de adjudecare fiind de 228,72 lei/metru cub, fără TVA.

Romsilva administrează 4,2 milioane hectare de păduri

La lemnul adjudecat pe picior, volumul a înregistrat o creştere de 21% faţă de perioada similară a anului trecut, ceea ce indică o dinamică mai bună a cererii şi a valorificării cantităţilor puse pe piaţă. În acelaşi timp, preţul mediu de adjudecare a scăzut cu 7% comparativ cu anul trecut, pe fondul fluctuaţiilor din piaţa lemnului, menţinând totodată un cadru de tranzacţionare competitiv, susţin reprezentanţii regiei.

Pentru anul 2026, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are prevăzut un program de recoltare a masei lemnoase de 9,35 milioane de metri cubi, din care 4,67 milioane metri cubi ca lemn fasonat şi 4,67 milioane metri cubi ca lemn pe picior.

Romsilva administrează 4,2 milioane hectare de păduri, din care 3,13 milioane hectare sunt păduri proprietate publică a statului, circa 48% din pădurile ţării, iar pentru 1 milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate asigură servicii silvice. De asemenea, Romsilva administrează 22 de parcuri naţionale şi naturale, precum şi 12 herghelii de stat.

Toate pădurile proprietate publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional.