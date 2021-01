Ion Țiriac, dezvăluire tulburătoare despre Nadia Comăneci. Totul s-a petrecut când campioana era doar un copil

„Am pierdut 3 finale de Cupa Davis, ăla-i dezastrul vieții mele de sportiv, trebuie să accept, nu am ce să fac. Dar nu e atât de rău, am pornit de la zero la infinit, fiindcă am ajuns de trei ori în finală, am ajuns o țară care conta în lumea asta. Năstase a schimbat tenisul, eu am ajuns de două în primii 10, și la simplu, și cu el la dublu.

Am avut mai mult noroc în viața de după cea de sportiv. Nu am avut talentul lui Ilie, talentul Nadiei sau al Simonei Halep, sau al lui Hagi, așa că a trebuit să muncesc de două ori. Probabil Nadia m-ar contrazice, ea zice că a muncit mai mult ca mine. Și că a avut talent mai mare ca mine.

Mi-am amintit că am întrebat-o: 'Băi Nadia, Bela ăla (nr. Karoly, fost antrenor al lotului național de gimnastică) ți-a mai dat vreo palmă când aveai 5-6 ani?'. 'Băi Țiriac, eu trebuia să stau 6 ore pe o bârnă. Ce putea să îmi facă ca să stau 6 ore pe bârnă? Eu trebuia să stau pe acea bară, fiindcă doar așa progresam, așa știam ce trebuie să fac, cum trebuie să fac»”, a explicat Ion Țiriac, în emisiunea 'Rețeaua de idoli' de la TVR2.

Mai multe foste gimnaste, printre care Rodica Dunca, Emilia Eberle sau Ecaterina Szabo au povestit despre abuzurile lui Karolyi la lot, dar Nadia Comăneci nu a vorbit niciodată despre așa ceva.