Videoclip fals generat de AI cu un jandarm care îl susține pe Călin Georgescu. Precizările Jandarmeriei

1 minut de citit Publicat la 09:19 23 Noi 2025 Modificat la 09:41 23 Noi 2025

Imaginile sunt asociate în mod eronat cu Jandarmeria Română, într-o încercare de a dezinforma / foto: Jandarmeria Română

Jandarmeria Română avertizează asupra unui video fals care circulă în mediul online. Concret, materialul conține informații generate de inteligența artificială, în care apare un jandarm care transmite un mesaj de susținere pentru Călin Georgescu.

Reprezentanții instituției susțin că imaginile sunt asociate în mod eronat cu Jandarmeria Română, într-o încercare de a dezinforma și de a induce în eroare opinia publică.

„În mediul online circulă un material video în care apare o persoană îmbrăcată într-o ținută ce încearcă să imite uniforma Jandarmeriei Române. Precizăm ferm că imaginile sunt false, iar persoana prezentată nu este jandarm.

Deși uniforma utilizată reproduce anumite elemente vizuale, există detalii clare – precum lipsa însemnelor oficiale, poziționarea incorectă a ecusoanelor sau a gradelor militare – care indică faptul că nu este vorba despre o uniformă autentică.

Reamintim faptul că Jandarmeria Română este o instituție apolitică, conform statutului său, și nu se implică în activități politice sau partizane”, a transmis Jandarmeria România.

Jandarmeria Română recomandă prudență, în condițiile în care în ultimele zile au apărut numeroase materiale false care folosesc ilegal identitatea instituției pentru a induce în eroare publicul.

„Vă recomandăm să manifestați prudență în privința unor astfel de materiale înșelătoare și să le semnalați de urgență atunci când apar. Vă reamintim importanța unui informări corecte și responsabile. Verificați întotdeauna informațiile din surse oficiale și evitați răspândirea unor mesaje complet neadevărate, care pot induce în eroare.

În această perioadă, Ministerul Afacerilor Interne a inițiat o campanie de prevenire și informare, care are ca scop identificarea și contracararea falsurilor ce vizează structurile MAI.

Mulțumim tuturor cetățenilor care ne-au sesizat aceste materiale și vă mulțumim pentru cooperare și vigilență”, transmite Jandarmeria Română.