Jucan: CNA îi solicită preşedintelui Nicuşor Dan ca "educaţia media" să devină parte a Strategiei Naţionale de Apărare

Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Valentin Jucan, a anunţat marţi că instituţia a decis să îi solicite preşedintelui Nicuşor Dan ca "educaţia media" să devină parte asumată a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, potrivit Agerpres. "Educaţia media înseamnă să ne protejăm copiii de manipulare, să întărim societatea şi să ne apărăm democraţia atât de greu dobândită", a subliniat Valentin Jucan.

"Dezinformarea nu este un simplu fenomen online! Este o armă tăcută care nu loveşte ziduri – ci minţi, încredere şi coeziunea unei naţiuni. În fiecare zi, copii, tineri şi adulţi sunt expuşi unei avalanşe de minciuni bine ţintite: reţele de boţi, conturi false, site-uri clone, teorii conspiraţioniste, nostalgii comuniste sau fasciste ambalate seducător, dictatori-criminali prezentaţi ca salvatori ai păcii", a transmis Valentin Jucan, într-o postare pe Facebook.

El afirmă că "aceste mecanisme nu doar că deformează realitatea – ele pot schimba alegeri, pot slăbi instituţii şi pot diviza o ţară întreagă".

"Este un cinic război cognitiv pentru influenţarea viitorului ţării noastre. De aceea, astăzi, CNA - Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să transmită preşedintelui României, Nicuşor Dan, solicitarea ca "educaţia media" să devină parte asumată a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării.

"Nu mai este o opţiune. Este o nevoie vitală. Educaţia media înseamnă să ne protejăm copiii de manipulare, să întărim societatea şi să ne apărăm democraţia atât de greu dobândită. Este scutul care ne lipseşte – şi pe care trebuie să îl construim acum", a mai adăugat Valentin Jucan.