Judecătorul Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu: Se confirmă plângerea de la Iohannis

Judecătorul Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, face o serie de declarații după afirmațiile președintelui României. Klaus Iohannis a negat că Simina Tănăsescu, consiliera sa, ar fi făcut vreo presiune în cadrul discuţiei purtate cu judecătorul CCR, Petre Lăzăroiu.

„Hai să lămurim niște chestiuni. Niciodată eu nu am acuzat pe domnul Iohannis că ar fi implicat într-un asemenea scandal. Ceea ce am spus eu a fost că mi-am pus întrebări și am încercat să gândesc ce se află în spatele acestei întâlniri. Fac precizarea că eu o cunosc pe doamna Tănăsescu, suntem în relații foarte bune, dar nu de familie, nu apropiate. E prima oară când doamna mă sună și îmi cere o întâlnire. M-am dus la această întâlnire fiind curios să văd despre ce e vorba, mai ales că mi-a spus că are o sarcină ingrată. Observ acum, din ce a declarat președintele, că, într-adevăr, se confirmă că are o plângere a unei asociații la Cotroceni, dar în niciun caz nu s-a gândit să emită un decret. Dacă rememorăm tot traseul, vedem din start că a spus că a fost o discuție între doi profesioniști, apoi a spus că s-au discutat diverse teme, dar în niciun caz pe acest subiect. Apoi a ieșit doamna Tănăsescu și a spus că nu mai comentează, că Administrația Prezidențială nu are nicio legătură. Și vine acum președintele și spune că „da, avem o solicitare, dar nu am convenit că eu voi da un decret”, a spus Petre Lăzăroiu.

Întrebat dacă susține că președintele Iohannis i-a trasat acea sarcină ingrată consilierei Tănăsescu, Lăzăroiu a spus că „eu nu știu dacă i-a trasat, dar din ce spune dânsul, recunoaște că știe”.