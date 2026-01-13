Julio Iglesias este acuzat de abuz sexual de două femei, foste angajate ale celebrului cântăreț spaniol

Julio Iglesias, pe scenă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Două femei l-au acuzat pe starul spaniol Julio Iglesias că le-ar fi abuzat sexual în timp ce lucrau ca angajate cu locuință la conacele sale din Caraibe, potrivit The Independent.

O angajată casnică susține că a fost constrânsă să întrețină relații sexuale cu cântărețul spaniol, descriind episoade de pălmuire, abuz fizic și verbal.

O fizioterapeută, care de asemenea a lucrat pentru cântăreț, afirmă că a fost supusă atingerilor nepotrivite, insultelor și umilirii pe durata activității sale, într-o atmosferă de control și hărțuire constantă.

Cel mai recent nume celebru implicat în scandalul MeToo, Iglesias se confruntă cu acuzații potrivit cărora ar fi abuzat cele două femei în 2021, când femeia mai tânără avea 22 de ani.

Se presupune că agresiunile au avut loc în locuințele sale din Punta Cana, în Republica Dominicană, și din Lyford Cay, în Bahamas.

Acuzațiile au fost publicate marți, în urma unei investigații comune realizate de publicația spaniolă eldiario.es și postul de televiziune Univision.

„M-a folosit aproape în fiecare noapte”

Una dintre presupusele victime, numită Rebeca ( nu este numele ei real ) afirmă că artistul spaniol, care avea atunci 77 de ani, o chema adesea în camera sa la sfârșitul serii.

„M-a folosit aproape în fiecare noapte”, a declarat ea pentru elDiario.es și Univision Noticias. „M-am simțit ca un obiect, ca o sclavă.”

Ea a spus că presupusele întâlniri sexuale aveau loc aproape întotdeauna în prezența unui alt membru mai vechi al personalului său domestic.

O altă femeie, Laura ( nu este numele ei real ) susține că Iglesias a sărutat-o pe gură și i-a atins sânii împotriva voinței sale.

elDiario.es și Univision afirmă că au încercat în repetate rânduri să îl contacteze pe Iglesias și pe avocatul său, dar nu au primit niciun răspuns la întrebările trimise prin e-mail, mesaje telefonice și scrisori livrate la locuințele sale.

Publicațiile au încercat, de asemenea, să contacteze persoana responsabilă de administrarea casei în care ar fi avut loc presupusele agresiuni, însă nu au primit niciun răspuns.

Cu toate acestea, femeia identificată de Rebeca drept prima sa supervizoare la conacul din Punta Cana a respins acuzațiile, catalogându-le drept „absurde”.

Fosta administratoare a declarat că nu are decât „recunoștință, admirație și respect pentru marele artist și om care este”, descriindu-l pe Iglesias drept „umil, generos, un adevărat gentleman și foarte respectuos față de toate femeile”.

Iglesias a devenit o vedetă în Regatul Unit când piesa sa Begin the Beguine a avut un succes uriaș, ajungând direct pe locul 1 în topurile britanice în 1981.

Iglesias a vândut peste 300 de milioane de discuri în întreaga lume.