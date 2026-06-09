Adunările Generale din instanţe şi parchete sunt convocate pentru un punct de vedere pe noua lege a salarizării

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Adunările Generale din instanțe și parchete se vor reuni, marți, pentru a-și exprima poziția față de proiectul noii legi a salarizării personalului bugetar, dar și față de ceea ce magistrații numesc o campanie sistematică de discreditare a puterii judecătorești, notează Agerpres.

Secția pentru judecători a CSM a justificat convocarea prin gravitatea contextului actual.

Potrivit instituției, măsura adoptată săptămâna trecută „a fost necesară, în primul rând, faţă de contextul general din ultima perioadă, care a vizat discreditarea şi stigmatizarea constantă a puterii judecătoreşti în România, precum şi de poziţia unanimă a tuturor preşedinţilor curţilor de apel, care au transmis Consiliului că există o stare de tensiune majoră în rândul corpului profesional al judecătorilor, pe fondul acestei campanii negative şi al negării eforturilor deosebit de mari ale magistraţilor pentru realizarea actului de justiţie, în contextul volumului foarte mare de activitate şi al deficitului cronic de personal”.

Totodată, CSM consideră că, prin conținutul său și prin efectele pe care le va produce, noua lege a salarizării neagă rolul și locul puterii judecătorești în statul de drept – și, implicit, statul de drept însuși în România.

Secția pentru judecători a transmis un mesaj către magistrați, solicitând solidaritate: „Secţia pentru judecători transmite corpului profesional că sprijinul individual al fiecăruia este esenţial pentru Consiliu, care în funcţie de evoluţie va convoca în viitor adunările generale ale judecătorilor pentru reacţii ferme care să conducă la apărarea puterii judecătoreşti, asigurând întreg corpul profesional de implicarea deplină a Consiliului în garantarea şi apărarea statutului magistratului în România”.

La rândul său, Secția pentru procurori a CSM a convocat pentru aceeași zi Adunările Generale ale procurorilor, cu același subiect pe ordinea de zi – proiectul privind salarizarea bugetară.