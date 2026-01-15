Augustin Zegrean: În principiu, poate fi suspendat judecătorul CCR Dacian Dragoş

Augustin Zegrean, fost judecător CCR. Sursă foto: Captură Antena 3 CNN

Vineri, 16 ianuarie, Curtea de Apel urmează să ia o decizie în privinţa contestaţiei avocatei Silvia Uscov, apropiată partidului AUR, care susține că numirile judecătorilor CCR Dacian Dragoș (propus de președinte) și Mihai Busuioc (propus de Senat), nu respectă legea. "Un judecător CCR, în principiu, poate fi suspendat, pentru că el a fost numit prin decret prezidenţial, care nu are caracterul unei legi", a declarat Augustin Zegrean, fost judecător CCR, la Antena 3 CNN, când a fost întrebat dacă Dacian Dragoş poate fi suspendat.

Avocata Silvia Uscov își susține argumentele potrivit cărora numirile celor doi ar fi nelegale, iar avocații acestora încearcă să demonstreze contrariul: că acțiunea nu are bază juridică.

În cazul în care judecătorii de la Curtea de Apel ar admite cererile de suspendare a numirilor, cei doi magistrați nu şi-ar mai putea desfăşura activitatea, ceea ce ar bloca, practic, activitatea CCR, pentru că ar putea afecta cvorumul necesar deliberărilor.

"Un judecător CCR, în principiu, poate fi suspendat, pentru că el a fost numit prin decret prezidenţial, care nu are caracterul unei legi. Ca să ia o astfel de decizie trebuie să analizeze mai întâi documentele care s-au depus în probaţiune. Eu am fost prezent când s-a scris Constituţia. Nu ne-a trecut prin minte atunci, acel text se referea exclusiv la munca de profesor în învăţământ juridic superior.

În dreptul administrativ, există această practică, de a se suspenda actele, până la soluţionarea definitivă. Şi a unui decret prezidenţial. Nu există doar suspendare, nu poţi să suspenzi un act decât dacă urmează să-l anulezi.

Eu îl cunosc pe dromnul Dragoş, dacă aş fi, nu l-aş suspenda în niciun caz. Eu nu cred că se va întâmpla ceva, Nu vor suspenda pe nimeni. Sunt absolut sigur. Ştiu ce ar trebui să ia, nu ce vor lua. Să-şi asume ceea ce fac cei care fac asta", a declarat Augustin Zegrean la Antena 3 CNN.

Ce intenţii are Nicuşor Dan

Președintele României a spus că, în cazul în care Dragoș va fi suspendat din funcție, va desemna un nou candidat care să-l înlocuiască - „Nu vă închipuiți că lăsăm CCR doi ani fără judecător”, a spus Nicușor Dan.

„Nu vreau să punem foarte multă patimă pentru că naște ură și ura nu e bună în societate. Evident că este un conflict social și în acest conflict social fiecare dintre părți încearcă să folosească metode la îndemână și legale. Asta e normalitatea.

În primul rând, eu cred că noi avem dreptate, critica e că domnul Dragoș nu are acei ani suficienți când el a predat mai bine de 20 de ani drept. Bineînțeles că un judecător se va pronunța, dacă se va întâmpla să suspende decretul, nu vă închipuiți că lăsăm CCR doi ani fără judecător”, a spus Nicușor Dan.

Dacian Cosmin Dragoș a fost timp de 3 ani expert juridic în echipa României în litigiul arbitral Roșia Montană și în alte litigii arbitrale. În perioadele 2016-2017 și 2020-2023 a fost președintele Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării. În vara anului trecut, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru un loc la Curtea Constituțională.

Tot în iulie, și-au preluat mandatele la CCR Mihai Busuioc (propus de PSD) și Csaba Asztalos (propus de UDMR).