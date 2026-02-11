„Bătăile au fost cu nunceagul”. România a fost condamnată la CEDO pentru că a ignorat zeci de plângeri ale unei femei timp de opt ani

Victima a supravieţuit şi speră ca decizia CEDO să fie un semnal pentru autorităţi şi o speranţă pentru victimele captive. sursa foto: Getty

România a fost condamnată la CEDO pentru că instituţiile statului nu au protejat o victimă a violenţei domestice. Bătută şi umilită de soţ, o femeie din Satu Mare a depus zeci de plângeri, a obţinut ordine de protecţie, dar rând pe rând dosarele penale au fost clasate. Poliţişti, procurori şi judecători deopotrivă au ignorat probe, vânătăi şi mărturii vreme de 8 ani.

Victima a supravieţuit şi speră ca decizia CEDO să fie un semnal pentru autorităţi şi o speranţă pentru victimele captive.

„Un singur lucru aș vrea să vă spun: bătăile erau cu nunceagul. Şi pe acelaşi loc dădea și a doua zi, și a treia zi, și până se sătura el de dat”, povestește Valerica Cionca.

Valerica Cionca este o supravieţuitoare a violenţei domestice.

„La un moment dat s-a vărsat pe perete niște cafea și a încercat să-i spele peretele cu părul ei”, spune avocatul Horia Adrian Ungur.

Victima nu s-a luptat doar să scape de el, de fostul soţ, care a chinuit-o ani şi ani la rând, ci şi cu statul. Şi a câştigat.

„România a fost condamnată la CEDO pentru lipsa de diligență și durata excesivă a urmăririi penale, precum și a cercetării judecătorești.Prin această hotărâre, practic, s-a arătat de către Curtea Europeană că reclamanta nu a beneficiat de o protecție efectivă și eficientă, care să răspundă cerințelor prevăzute de articolul 3 din CEDO”, explică avocata Ana Cicio.

Prima plângere a depus-o în 2015 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare.

Soţul o bătuse atât de tare încât femeia a fost internată în spital. Avea o fetiţă de doi ani şi a scris şi în plângere că, după bătăi, erau amândouă sechestrate în casă şi monitorizate cu o cameră de supraveghere. Avea să constate mai târziu că loviturile îi perforaseră un timpan. Nu a contat nici asta, pentru că prima plângere s-a clasat. Şi au urmat alte bătăi şi alte reclamaţii, ordine de protecţie încălcate şi clasări.

„Motivul invocat de fiecare dată de către organ de cercetare penală a fost in dubio pro reo, aplicarea principiului potrivit căruia îndoiala profită de fiecare dată acuzatului, adică inculpatului. Foarte greu s-a dovedit că petenta a suferit acele agresiuni din partea soțului, în condițiile în care fostul soț spunea că ea s-a autogelat, efectiv”, mai spune Ana Cicio.

„Dosarul acesta s-a întors de trei ori la cercetări penale pentru soluțiile eronate de clasare care s-au dat”, precizează avocatul Horia Adrian Ungur.

După 8 ani, fostul soţ a fost condamnat defintiv la 10 luni cu suspendare. Infracţiunea de nerespectarea ordinului de protecţie se prescrisese deja, iar Curtea de Apel Oradea a redus până şi daunele morale de la 2000 de euro la 300. Acum, statul român trebuie să-i plătească victimei Valerica Cionca 29.000 de euro.