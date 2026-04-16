Ce face procurorul general al României. Principalele atribuții

Publicat la 16:27 16 Apr 2026 Modificat la 16:27 16 Apr 2026

Procurorul general conduce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Cei care vor să înțeleagă cum funcționează sistemului judiciar trebuie să știe ce face, mai exact, procurorul general al României. Procurorul general este șeful Ministerului Public și coordonează activitatea tuturor procurorilor din țară, având rolul de a reprezenta interesul public și de a asigura aplicarea legii în mod unitar.

Funcția este una dintre cele mai importante în justiție, iar numirea se face de către președintele României, la propunerea ministrului Justiției și cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat de 3 ani.

Ce atribuții are procurorul general al României

Procurorul general conduce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și are o serie de atribuții esențiale în sistemul judiciar:

coordonează și controlează activitatea procurorilor din întreaga țară;

asigură aplicarea unitară a legii în activitatea de urmărire penală;

poate emite ordine și instrucțiuni pentru procurori;

reprezintă Ministerul Public în relația cu alte instituții ale statului;

poate prelua sau verifica dosare importante, în anumite condiții legale;

sesizează instanțele competente în cauze de interes major.

Practic, rolul său este de a garanta coerența și eficiența actului de justiție la nivel național.

Ce poate și ce nu poate să facă procurorul general

Deși are o poziție foarte puternică, procurorul general nu are puteri nelimitate.

Ce poate face:

coordona anchete și priorități la nivel național;

verifica activitatea altor procurori;

interveni în cauze de interes public major;

propune măsuri pentru îmbunătățirea sistemului judiciar.

Ce nu poate face:

nu poate interveni arbitrar în soluțiile date de procurori sau judecători;

nu poate influența instanțele de judecată;

nu poate dispune măsuri în afara cadrului legal;

nu este independent de lege sau de controlul instituțional.

Independența procurorilor și separația puterilor în stat limitează atribuțiile sale, chiar dacă funcția este una de conducere.

Cine a ocupat funcția de procuror general al României din 1990 până în prezent

După 1990, funcția de procuror general al României a fost ocupată de următoarele persoane:

Gheorghe Robu (ianuarie 1990 – decembrie 1990)

Mihail Ulpiu Popa Cherecheanu (1990 – 1993)

Vasile Manea Drăgulin (1993 – 1996)

Nicolae Cochinescu (1996 – 1997)

Sorin Moisescu (1997 – 1998)

Mircea Criste (1998 – 2001)

Tănase Joița (2001 – 2003)

Ilie Botoș (2003 – 2006)

Laura Codruța Kovesi (2006 – 2012)

Tiberiu Nițu (2013 – 2016)

Augustin Lazăr (2016 – 2019)

Bogdan Licu (2019 – 2020, interimar)

Gabriela Scutea (2020 – 2023)

Alex Florin Florența (2023 – martie 2026)

Lista este conformă cu datele oficiale publicate de Ministerul Public.

Cristina Chiriac a preluat oficial, începând de miercuri, 15 aprilie, funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce președintele Nicușor Dan a semnat, pe 8 aprilie, numirile șefilor pentru parchete.