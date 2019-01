Codruța Kovesi, prima reacţie după ce a atacat la CEDO revocarea sa: „Mi-au fost încălcate drepturi fundamentale”

Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a declarat, miercuri, că a atacat la CEDO revocarea sa din funcţie „pentru a opri pe viitor aplicarea unei proceduri abuzive în vederea revocării procurorilor cu funcţii de conducere”, fiind o chestiune de principiu prin care nu a solicitat bani şi nici nu urmăreşte repunerea în funcţie.

Laura Codruța Kovesi afirmă că i-au fost încălcate drepturi fundamentale, neavând posibilitatea de a se apăra.

„Pentru a opri pe viitor aplicarea unei proceduri abuzive în vederea revocării procurorilor cu funcţii de conducere. Nu este vorba despre bani. Prin cererea pe care am formulat-o nu am solicitat plata unor despăgubiri, ci vorbim despre o chestiune de principiu. Am solicitat CEDO să constate că mi-au fost încălcate, în această procedură de revocare, anumite drepturi fundamentale, cum sunt dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, dreptul la un recurs efectiv”, a declarat Laura Codruţa Kovesi, miercuri, întrebată despre plângerea la CEDO.

Vă amintim că preşedintele Klaus Iohannis a emis în luna iulie 2018 decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi de la conducerea DNA, potrivit deciziei CCR.

