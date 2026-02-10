Comisia Europeană, în vizită la Ministerul Justiţiei pentru evaluarea Statului de Drept. Marinescu: Discuţii despre lupta anticorupţie

Comisia Europeană, în vizită la Ministerul Justiţiei pentru evaluarea Statului de Drept. Sursa foto: Radu Marinescu / Facebook

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, s-a întâlnit marţi cu reprezentanţi ai Comisiei Europene, în cadrul vizitei de ţară desfăşurate în contextul exerciţiului anual privind statul de drept. Reuniunea a avut loc la sediul instituţiei, în calitate de coordonator naţional al acestui exerciţiu, marcând astfel debutul seriei de întâlniri programate în perioada 10-12 februarie între reprezentanţii Comisiei Europene şi cei ai autorităţilor naţionale, notează Agerpres.

"Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a mulţumit delegaţiei Comisiei Europene pentru cooperarea eficientă şi solidă, apreciind faptul că, anul acesta, vizita de ţară are loc în format fizic, ceea ce permite un dialog direct şi deschis care vizează progresele înregistrate de România în ceea ce priveşte sistemul judiciar şi lupta împotriva corupţiei", se precizează în comunicat.

Vizitele de ţară ale Comisiei Europene reprezintă un instrument adecvat pentru evaluarea situaţiei din teren şi constituie o componentă importantă a procesului de elaborare a Raportului anual privind Statul de Drept al Comisiei Europene, menţionează sursa citată.

Conform comunicatului, delegaţia Comisiei Europene, condusă de Julien Mousnier, director în cadrul Direcţiei Generale Justiţie - Direcţia privind statul de drept, drepturile fundamentale şi democraţia, a apreciat deschiderea către dialog şi implicarea directă a Ministerului Justiţiei în exerciţiul anual privind Statul de Drept. Totodată, delegaţia a mulţumit ministrului pentru prezentarea obiectivă a principalelor evoluţii înregistrate în cursul anului 2025 şi pentru răspunsurile oferite la aspectele de interes pentru Comisia Europeană.

"Respectarea principiilor privind statul de drept şi protecţia drepturilor fundamentale în vederea consolidării democraţiei rămân priorităţi constante ale mandatului meu. Susţin în continuare eforturile şi acţiunile ce au ca obiectiv îndeplinirea tuturor recomandărilor de ţară pentru un sistem judiciar cât mai eficient şi funcţional, în slujba cetăţenilor", a declarat Radu Marinescu, citat în comunicat.