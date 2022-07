Conturile de Revolut ale românilor pot fi poprite, după decizia istorică a unei instanțe. Adrian Cuculis: "Mulți au avut senzația că mitul cu Revolutul o să meargă la infinit"

Avocatul Adrian Cuculis a explicat, la Antena 3, ce urmări are decizia instanței de poprire a conturilor Revolut.

"Mulți au avut senzația că mitul acesta, sau Fata Morgana, cu Revolutul o să meargă cumva la infinit. Că acele conturi nu pot fi poprite. Atâta vreme cât Revolut are conturile în cadrul Libra Bank, evident că terțul poprit, adică o terță persoană, are obligația, la indicația executorului judecătoresc, să popreasca acele conturi. Și vorbim probabil de sute de mii de persoane care au conturile la această instituție, Revolut, care la rândul ei are conturile la Libra Bank.

Din câte am văzut, s-a admis cererea de validare a popririi. Atunci când un terț poprit refuză pur și simplu să instituie poprirea, instanța de judecată vine și stabilește dacă poprirea este legală sau nu. Dacă Libra Bank nu va da curs acelei solicitări, bineînțelse că banii pe care trebuia să îi plătească deținătorul o să îi plătească Libra Bank.

Multă vreme a existat această situație, cu popririle la Revolut care nu puteau să fie puse în executare, pentru că nu existau conturi în România. Și atunci era ceva mai greu, pentru recuperatorii de creanțe dar și pentru bănci, să își recupereze creditele. Toți cei care au conturile în cadrul Libra Bank trebuie să știe că, din nefericire pentru ei, executarea silită poate fi începută acolo și pot fi poprite conturile. Dar bineintels că poate fi și contestată" a precizat avocatul Adrian Cuculis, la Antena 3.

La sfârșitul anului trecut, o companie de executări silite a chemat în instanță civilă Libra Bank, solicitând instituirea popririi pe conturile a doi clienți asupra cărora Banca Comercială Română avea decizii definitive de executare silită. În ambele cazuri, cererea executorului face referire la conturile Revolut ale debitorilor, însă doar Libra apare în dosar în calitate de terț poprit, potrivit Fanatik.ro.