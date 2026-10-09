Cristina Trăilă este inculpat în dosarul lui Fănel Bogos. Procurorii au chemat-o la DNA Iași ca să-i comunice noua situație juridică

Cristina Trăilă este inculpat în dosarul lui Fănel Bogos. FOTO Antena 3 CNN

Procurorii DNA Iași au schimbat încadrarea juridică a Cristinei Trăilă, fosta secretară generală adjunctă a Guvernului, din suspect în inculpat în dosarul lui Fănel Bogos. Ea a fost chemată la DNA Iași, vineri, pentru a i se aduce la cunoștință acest lucru.

"Eu am dat o declarație care a durat cinci ore. Au mai fost declarații ale unor persoane aduse de mine, care au confirmat ce am spus eu, și documente depuse în cauză.

Complicitatea este o chestiune pe care nici eu nu am înțeles-o din opinia procurorilor.

În continuarea cercetării penale, sunt lucruri pe care trebuie să le afle procurorii.

Orice opinie pe care o poate avea un procuror o are și un avocat. Așa este și în cazul procurorului", a spus trăilă la ieșirea de la DNA Iași.

În urmă cu o zi, în acest dosar a fost audiat europarlamentarul Rareș Bogdan, care a fost chemat în calitate de martor. El a fost chemat, deoarace numele lui apare în mai multe interceptări existente la dosar.

Vinerea trecută, în acest dosar a fost audiat și Ilie Bolojan, de asemenea citat ca martor. Ilie Bolojan a stat două ore în sediul DNA Iași, iar la plecare a refuzat să facă declarații. "Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată", a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Ilie Bolojan a fost întrebat ce s-a discutat în biroul său, ce i-a cerut Fănel Bogos și dacă are cunoștință că s-ar fi dat bani ca afaceristul să ajungă în biroul său. Bogos ar fi fost adus de fostul șef al PNL Vaslui, Mihai Barbu, ca să stea de vorbă cu Bolojan. Fănel Bogos ar fi plătit importante sume de bani pentru a ajunge în biroul premierului, ca să-şi rezolve problemele. Afaceristul a negat aceste acuzaţii. Ce nu a negat este că a ajuns în biroul lui Bolojan, căruia i-a expus problemele.

Omul de afaceri Fănel Bogos este administratorul unei societăţi din judeţul Vaslui din domeniul creşterii păsărilor. El a fost reţinut în luna noiembrie 2025 de procurorii DNA - Serviciul Teritorial Iaşi, iar ulterior arestat.

În acelaşi dosar, alte trei persoane au fost reţinute pentru trafic de influenţă, dare de mită şi şantaj, iar două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă şi şantaj, respectiv complicitate la trafic de influenţă. Printre acestea se află şi fostul preşedinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu. El este acuzat că i-ar fi intermediat afaceristului întâlniri cu persoane din administraţia centrală. În prezent, acesta se află sub control judiciar.

Potrivit unui comunicat remisde procurorii anticorupţie, pe 3-4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului, ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu de exercitare a influenţei asupra preşedintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii din funcţie a directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos, administratorul unei societăţi din domeniul creşterii păsărilor din judeţul Vaslui.

Fănel Bogos ar fi încercat să obţină despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei, după ce, în anul 2024, la una dintre fermele sale din judeţul Vaslui ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză. Întrucât DSVSA Vaslui ar fi dispus neutralizarea a 230.000 de păsări şi i-a refuzat plata despăgubirilor, omul de afaceri ar fi apelat la mai multe persoane pentru a-l schimba din funcţie pe directorul instituţiei şi pentru a determina conducerea ANSVSA să îi favorizeze firma.

De la sfârşitul lunii august, Cristina Trăilă este anchetată de procurorii anticorupţie pentru complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Cristina Trăilă şi-a anunţat, ulterior, demisia din funcţia de la Guvern, moment la care a declara că este sunt „total nevinovată”. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, în 28 august, că a procedat corect atunci când a avut acea întâlnire la sediul Guvernului cu omul de afaceri Fănel Bogos, care are legătură cu ancheta în care este implicată Cristina Trăilă. El a mai menţionat că nu a fost chemat la DNA în acest dosar şi nu vede de ce ar trebui să se întâmple acest lucru.