Curtea de Apel: Potra rămâne în arest, cererea fiului de a comunica cu el, respinsă

Horațiu Potra escortat de poliție, pe aeroportul Otopeni. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Curtea de Apel București a decis, marți, menținerea în arest preventiv a mercenarului Horațiu Potra pentru încă 30 de zile. În același dosar, fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru-Cosmin Potra, rămân în arest la domiciliu. Instanța a stabilit că Dorian Potra nu poate lua legătura cu tatăl său, relatează Agerpres.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpatul Potra Horaţiu. Menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul Potra Horaţiu până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu dispuse faţă de inculpaţii Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin. Menţine măsura arestului la domiciliu luată faţă de inculpaţii Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Respinge cererea formulată de inculpatul Potra Dorian având ca obiect încetarea obligaţiei de a nu comunica cu inculpatul Potra Horaţiu. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare”, a decis instanţa.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, efectuarea fără drept a unor operațiuni cu articole pirotehnice și instigare publică.

În același dosar sunt judecați alți 20 de mercenari din gruparea sa, precum și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Cauza se află în faza de cameră preliminară, iar următorul termen este programat pentru 11 februarie.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și membrii grupării sale intenționau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024, cu scopul de a genera haos.

Potrivit anchetatorilor, planul ar fi fost stabilit de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul unei întâlniri desfășurate la o fermă din Ciolpani, la scurt timp după anularea scrutinului prezidențial.