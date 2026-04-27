FACIAS sesizează Procurorul General în cazul adolescentului mort la Târgu-Jiu

La peste 16 luni de la moartea lui Andrei Drăgan, adolescentul de 16 ani din Târgu-Jiu, ancheta bate pasul pe loc. Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat oficial noul Procuror General, Cristina Chiriac, acuzând întârzieri nejustificate și a solicitat accelerarea urgentă a procedurilor într-un dosar care a șocat opinia publică.

Cazul lui Andrei Drăgan, adolescentul de 16 ani care a murit în noiembrie 2024 într-o unitate medicală de stat din Târgu-Jiu, revine în prim-planul atenției publice, după ce FACIAS a transmis o solicitare oficială către Parchetul General, semnalând blocajele grave din anchetă. FACIAS atrage atenția că, în ciuda gravității faptelor și a interesului public major, dosarul penal privind suspiciuni de ucidere din culpă nu a fost finalizat nici până în prezent. Mai mult, niciun responsabil nu a fost trimis în judecată, iar sancțiunile aplicate până acum sunt exclusiv administrative: avertismente și reduceri salariale temporare pentru personalul medical implicat.

Demersul FACIAS vine într-un moment cheie: Judecătoria Târgu-Jiu a constatat oficial că durata urmăririi penale este excesivă și a stabilit termen-limită data de 30 iunie 2026 pentru finalizarea anchetei și trimiterea în judecată a celor vinovați.

Potrivit documentelor analizate, cazul ridică semne de întrebare grave privind intervenția medicală. Deși adolescentul fusese diagnosticat cu o afecțiune care necesita operație de urgență, medicul chirurg ar fi refuzat intervenția, invocând lipsa competenței, și a decis transferul pacientului. Între timp, starea tânărului s-a deteriorat rapid, iar deciziile întârziate, inclusiv lipsa unui echipaj complet pentru transfer, ar fi contribuit decisiv la deznodământul tragic. Mai mult, comisia de disciplină a constatat deficiențe în comunicarea internă și reacția întârziată a personalului medical, în condițiile în care legislația permite intervenția în regim de urgență chiar și în afara competențelor stricte, atunci când viața pacientului este în pericol.

FACIAS subliniază că întârzierea finalizării anchetei și trimiterea celor vinovați în judecată nu mai poate fi tratată ca o simplă disfuncționalitate administrativă, ci riscă să devină o încălcare a drepturilor fundamentale, inclusiv a dreptului la un proces echitabil într-un termen rezonabil, garantat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În acest context, FACIAS solicită Procurorului General declanșarea unui control ierarhic superior pentru urgentarea anchetei, dar și verificarea refuzului autorităților de a comunica informații de interes public privind stadiul dosarului. Cazul este cu atât mai sensibil cu cât, potrivit datelor din dosar, persoanele vizate și-au continuat activitatea medicală fără restricții, în ciuda suspiciunilor existente și a probelor deja administrate.

FACIAS avertizează că lipsa unei reacții rapide și ferme din partea autorităților nu doar că afectează încrederea publică în sistemul de justiție, dar poate perpetua riscuri reale în sistemul medical, unde situații similare au continuat să apară chiar și după acest caz. În final, FACIAS insistă că intervenția sa nu reprezintă o ingerință în actul de justiție, ci un demers legitim al societății civile pentru respectarea statului de drept și pentru aflarea adevărului într-un caz care a cutremurat România.

La aproape un an și jumătate de la tragedie, cazul Andrei rămâne un test pentru justiția română: va reuși sistemul să livreze răspunsuri și responsabilitate sau va confirma, încă o dată, că timpul poate deveni cel mai eficient aliat al vinovaților?