Harvey Weinstein a pledat nevinovat marți la cele trei infracțiuni aduse împotriva sa la Curtea Supremă din New York. Producătorul este judecat pentru două acuzații de viol și o acuzație de abuz sexual.

Weinstein a negat anterior toate acuzațiile pentru activitate sexuală nonconsensuală și a rămas liber după ce a plătit cauțiunea de 1 milion de dolari în numerar, potrivit avocatului său, Benjamin Brafman.

Acuzațiile au fost făcute de două femei, una care a fost implicată într-un un incident în 2004 și una care a suferit în 2013, potrivit Procuraturii din Manhattan District. Weinstein s-a predat autorităților la data de 25 mai, la șapte luni după ce The New Yorker și The New York Times au publicat declarații de la mai multe femei care îl acuzau de diverse forme de abuz sexual.

Declarațiile au declanșat o inundație de acuzații împotriva lui Weinstein, care au încurajat femeile din întreaga lume să acuze bărbații puternici de hărțuire sexuală ca parte a mișcării #MeToo.

Sursă: CNN