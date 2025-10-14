ICCJ: În Dosarul ICA, ”judecătoarea Camelia Bogdan era incompatibilă: avea un contract remunerat cu Min. Agriculturii-parte în dosar”

Bogdan nu va fi judecată pentru abuz în serviciu deoarece fapta s-a prescris. Foto: Agerpres

Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat, printr-o hotărâre definitivă din 11 septembrie 2025, că fosta judecătoare Camelia Bogdan a încălcat legea și regulile statului de drept în timp ce judeca Dosarul ICA. Potrivit instanței supreme, contractul remunerat încheiat de magistrat cu Ministerul Agriculturii — instituție care avea calitatea de parte civilă în dosar — a reprezentat o situație evidentă de incompatibilitate și conflict de interese, afectând grav dreptul la un proces echitabil, așa cum arăta Grupul de Investigații Politice încă din 2016.

„ Înalta Curte a confirmat dezvăluirile GIP. Camelia Bogdan s-a aflat în incompatibilitate și în conflict de interese când a judecat Dosarul ICA: judecătoarea „avea un contract remunerat cu Ministerul Agriculturii – parte în dosar”.

Printr-o Hotărâre definitivă din 11 septembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat, încă o dată, dezvăluirile făcute Grupul de Investigații Politice (GIP) în urmă cu 9 ani și jumătate.

La începutul anului 2016, GIP a publicat o serie de investigații care demonstrau că, în anul 2014, chiar în timp ce judeca Dosarul ICA, judecătoarea Camelia Bogdan a primit bani lei de la Ministerul Agriculturii, parte vătămată în Dosarul ICA și a petrecut un sejur de două săptămâni la Poiana Brașov în cadrul unui program finanțat de același minister. La câteva zile după revenirea din sejur, judecătoarea Bogdan a dat o sentință definitivă în favoarea Ministerului Agriculturii.

GIP a publicat documente care arătau că:

- Ministerul Agriculturii fusese instituția care o selectase pe Camelia Bogdan pentru a preda cursuri angajaților ministerului.

- Suma încasată de Camelia Bogdan fusese una consistentă. Ea primise pentru 6 zile lucrate pentru Ministerul Agriculturii o sumă mult mai mare decât salariul ei de judecător pe o lună întreagă.

Judecătoarea Bogdan cunoștea faptul că inițiatorul și beneficiarul cursurilor la care preda era Ministerul Agriculturii. Camelia Bogdan fusese lector într-un program intitulat „Aplicarea Viitoarei Politici Agricole Comune”, destinat instruirii „personalului APIA” (APIA este Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din subordinea Ministerului Agriculturii). În plus, Camelia Bogdan semnase sute de diplome oferite de Ministerul Agriculturii participanților la cursurile de la Poiana Brașov. Toate aceste diplome purtau antetul Ministerului Agriculturii.

- Curtea de Conturi descoperise grave încălcări ale legii la proiectul derulat de Ministerul Agriculturii prin care fusese plătită Camelia Bogdan. Neregulile se refreau chiar la sumele de bani primite de consultanţii individuali din acest program şi la modul în care au fost selectați și evaluați aceștia de Ministerul Agriculturii.

Toate aceste dezvăluiri au fost confirmate de Înalta Curte.

Prin Hotărârea din 11 septembrie 2025, Înalta Curte a stabilit că judecătoarea Camelia Bogdan s-a aflat în incompatibilitate, „intimata prestând servicii de formare pentru 260 de angajați din cadrul APIA, structură care funcționa în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a vizat tematica implementării/aplicării viitoarei Politici Agricole Comune și prevenirea fraudei și a corupției, în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene. Acest raport contractual s-a derulat exact în perioada în care a judecat dosarul în care a pronunțat decizia penală nr. 888/A/08.08.2014 (Dosarul ICA, n.n.) și în care Ministerul Agriculturii și Alimentației a avut calitatea de parte civilă în cauză”, scrie GIP pe rețelele de socializare.