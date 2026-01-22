Klaus Iohannis scapă de sechestrul pe averea sa. Curtea de Apel Alba a respins cererea ANAF în dosarul datoriei de un milion de euro

Klaus Iohannis, fostul preşedinte al României, şi soţia lui, Carmen. Sursa foto: Getty Images

Fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, scapă de sechestrul pe averea sa. Magistraţii de la Curtea de Apel Alba au respins cererea depusă de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în dosarul datoriei de un milion de euro, pe motiv că este neîntemeiată. Vestea a venit la scurt timp după ce s-a aflat că ANAF-ul a câștigat în instanță și cealaltă jumătate a casei pentru care Iohannis datorează despăgubiri statului.

Atât Tribunalul Sibiu, cât şi Curtea de Apel Alba Iulia au respins cererea oficialilor de la ANAF privind instituirea sechestrului pe bunurile familiei Iohannis.

Practic, Fiscul dorea să se asigure că va putea recupera sumele pe care fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, şi soţia lui, Carmen, le datorează statului român şi, de aceea, a cerut în instanţă măsuri asiguratorii.

Dar iată că magistraţii de la Curtea de Apel Alba au respins această cerere, pe motiv că este neîntemeiată. Însă, asta nu înseamnă că fostul lider de la Cotroceni nu va trebui să plătească de 4, 7 milioane de lei.

Încă de anul trecut, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a deschis la Tribunalul Sibiu o acţiune prin care solicită instanţei să-l oblige pe Klaus Iohannis să plătească despăgubiri către statul român. S-a ajuns în această situaţie după ce fostul preşedinte al României a refuzat să plătească de bună voie datoria. Aceasta reprezintă chiria încasată de familia fostul lider român pentru spaţiul comercial din centrul oraşului Sibiu, alături de dobânzi şi penalităţi, calculate de un expert independent.

Acest imobil a fost pierdut de Klaus Iohannis în instanţă şi, drept urmare, acesta a intrat în patrimoniul statului. Locuinţa confiscată necesită reparaţii capitale, având în vedere infiltrațiile de apă, precum şi tencuiala deteriorată.

Antena 3 CNN a prezentat, în exclusivitate, detalii din interiorul casei pe care ANAF a confiscat-o de la Klaus Iohannis, după ce acesta a pierdut imobilul definitiv în Instanţă.

Inspectorii de la ANAF au pătruns în casă abia după ce au forţat uşa, având în vedere că soţii Iohannis le-au transmis, prin intermediul avocatului, că nu mai deţin cheia.

În prezent, rămâne de văzut când şi cum se va finaliza acest dosar şi dacă într-adevăr instanţa îl va obliga pe fostul preşedinte al României să achite acest prejudiciu. Însă, toate acestea vor fi stabilite, cel mia probabil, pe durata procesului, unul care se anunţă de durată şi extrem de complicat.