Cum a calculat ANAF datoria de 1 milion de euro a lui Klaus Iohannis în cazul casei obținute ilegal. Nica: „Avem și penalități”

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a refuzat să plătească prejudiciul de un milion de euro / Foto: colaj Inquam Photos/George Călin/Agerpres

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat, la Antena 3 CNN, că deși suma din chirii obținută de Klaus Iohannis în cazul casei deținute ilegal se ridică la doar 320.000 de euro, în urma unei expertize independente în care au fost luate în calcul și penalități, datoria finală către stat a fost stabilită la suma de aproape un milion de euro. Șeful Fiscului a dat asigurări că fostul președinte nu a fost tratat diferit de alți contribuabil. De asemenea, Adrian Nica a declarat că se aștepta ca familia Iohannis să se conformeze voluntar și să plătească eșalonat datoria. Referitor la decizia Tribunalului Sibiu, care a respins solicitarea de sechestru pe bunurile fostului șef de stat, președintele ANAF a declarat că va face recurs.

Tribunalul Sibiu a respins, în data de 20 noiembrie, solicitarea ANAF de a pune sechestru pe bunurile familiei Iohannis, după ce aceasta a refuzat să plătească prejudiciul în cazul locuinței pe care au deținut-o în mod ilegal. Un milion de euro este suma pe care o datorează familia Iohannis statului, însă chiria pe care acesta a încasat-o de-a lungul anilor se ridică la doar 300.000 de euro.

„Noi acolo avem o expertiză făcută de un expert în domeniu. Avem și majorări, și penalități la sumă. Eu mă aștept să câștigăm. Nu am mers pe varianta maximală, n-o să vă dau detalii, dar vă asigur că nu am exagerat cu nimic. S-a făcut același calcul cum se face în cazul oricărui contribuabil. Nu avem nicio diferențiere”, a spus președintele ANAF.

Adrian Nica a adăugat că s-a așteptat ca familia Iohannis să plătească datoria eșalonat.

„Țin să precizez că ne-am așteptat din partea domniei sale la o conformare voluntară, pentru că ANAF are și în obiectul de activitate, ca să spun așa, acordă și eșalonări la plată și se putea veni și eu am crezut că aici vom ajunge la o înțelegere amiabilă și la o confirmare voluntară”, a spus șeful ANAF.

Președintele Fiscului a adăugat că nu au existat discuții directe între el și familia Iohannis, ci doar prin avocați.

„Dânșii au solicitat informații legate de această expertiză, după aceea au decis să nu mai răspundă și noi am considerat că pierdem timpul și am făcut acțiune în instanță.

Acțiunea în instanță a vizat și un sechestru asigurator despre care dumneavoastră vorbiți, care da, într-adevăr, noi nu am mai pățit până acum, n-am mai avut un astfel de caz, adică să depunem în aceeași zi și până la prânz să fie respins, însă este dreptul instanței de judecat.

Pot să vă spun că ANAF are o strategie clară și va acționa în continuare în vederea punerii măsurilor asiguratorii pentru a se asigura că această sumă va fi încasată”, a spus șeful ANAF.

Astfel, instituția va face apel la decizia Tribunalului Sibiu. Adrian Nica a explicat că fără o decizie a instanței nu poate pune poprire pe conturile fostului președinte al României.



„Nici nu se pune poprire de conturi, pentru că, repet, este o măsură asiguratorie, deoarece nu avem titlul final. Colegii mei, experți în domeniu din ANAF, au decis ca acțiunea să fie concomitentă, pentru a nu mai pierde timpul, pentru că la ANAF au mai fost și alte cazuri pe care dumneavoastră le-ați mediatizat, unde persoanele care datorau sumă în timpul procesului au vândut parte din avere, astfel încât la final, ANAF-ul să nu mai aibă recupera”, a spus președintele ANAF.

Întrebat dacă Klaus Iohannis își poate vinde în acest moment casele pe care le deține, șeful ANAF a confirmat.



„Evident că da, poate să facă asta și ANAF se va trezi în situația în care să aibă un proces pe care îl câștigă, o sumă pe care trebuie să o recupereze și să nu aibă de unde că bunurile au fost înstrăinate. Tocmai de aceea am venit cu această măsură a sechestrului asiguratoriu pentru a ne asigura că încasăm banii. Dar dacă instanța a hotărât să o respingă, ANAF nu e nici la primul caz, nu va fi nici ultima”, a explicat Adrian Nica la Antena 3 CNN.

Antena 3 CNN a prezentat, în exclusivitate, detalii din interiorul casei, după ce acesta a pierdut imobilul definitiv în Instanţă. Locuinţa confiscată de ANAF de la Klaus Iohannis are nevoie de reparații extinse, având în vedere infiltrațiile de apă, precum şi tencuiala deteriorată.

Inspectorii de la ANAF au pătruns în casă abia după ce au forţat uşa, având în vedere că soţii Iohannis le-au transmis, prin intermediul avocatului, că nu mai deţin cheia.