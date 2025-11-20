Klaus Iohannis câștigă meciul cu ANAF. Tribunalul Sibiu a respins cererea de a se pune sechestru pe casele sale

2 minute de citit Publicat la 20:42 20 Noi 2025 Modificat la 20:59 20 Noi 2025

ANAF l-a notificat pe Klaus Iohannis că trebuie să plătească 4,7 milioane lei. FOTO: Hepta

Tribunalul Sibiu a respins, joi, solicitarea ANAF de a pune sechestru pe bunurile familiei Iohannis, după ce aceasta a refuzat să plătească prejudiciul în cazul locuinței pe care au deținut-o în mod ilegal. Un milion de euro este suma pe care o datorează familia Iohannis statului, sumele încasate din chirii pentru imobilul din Sibiu asupra căruia acesta nu avea drept.

Astfel, Tribunalul Sibiu s-a pronunţat în acest dosar cu privire la soluţionarea cererii de instituire a sechestrului asigurator, în sensul că instanţa „a respins cererea formulată de reclamantul Statul Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, având ca obiect instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor pârâţilor în vederea garantării recuperării prejudiciului pretins”.

Klaus Iohannis, dat în judecată de ANAF

Anterior, Adrian Nica, președintele ANAF, a anunțat, joi, în exclusivitate la Antena 3 CNN, după ce Fiscul l-a dat în judecată pe fostul președinte Klaus Iohannis pentru a recupera prejudiciul de un milion de euro, că instituția a urmat aceiași pași ca în orice alt caz, cu oricare alt cetățean.

„ANAF, prin structurile teritoriale, a procedat la comunicarea către acestea încă de la început, a sumelor pe care le datorează cu titlu de chirie necuvenită. Aceștia au solicitat, prin avocat, explicații și lămuriri asupra datelor primite. Au fost acordate. Aceștia nu au mai răspuns, manifestându-și intenția de a plăti suma sau de a cere o eșalonare, dat fiind că cei doi soți au decis să nu se conformeze voluntar. ANAF a luat decizia, așa cum o face în cazul oricărui cetățean, să depună acțiune în instanță.

Conform Codului de procedură fiscală, ANAF are dreptul să solicite astfel de măsuri asiguratorii. Nu este singurul caz în care noi am solicitat măsuri asiguratorii”, a spus șeful ANAF.

ANAF ceruse instanței să încuviințeze executarea silită dacă are bani în conturi sau să instituie sechestru pe una sau două proprietăți, până la recuperarea integrală a prejudiciului de un milion de euro. Tribunalul Sibiu a respins solicitarea în aceeași zi în care a fost depusă.

Suma de 1 milion de euro reprezintă chiria încasată de familia Iohannis timp de 16 ani pentru spațiul comercial pierdut în instanță alături de dobânzi și penalități calculate de un expert independent.

Locuinţa confiscată necesită reparaţii capitale, având în vedere infiltrațiile de apă, precum şi tencuiala deteriorată.

Antena 3 CNN a prezentat, în exclusivitate, detalii din interiorul casei pe care ANAF a confiscat-o de la Klaus Iohannis, după ce acesta a pierdut imobilul definitiv în Instanţă.

Inspectorii de la ANAF au pătruns în casă abia după ce au forţat uşa, având în vedere că soţii Iohannis le-au transmis, prin intermediul avocatului, că nu mai deţin cheia.