ANAF l-a dat în judecată pe Iohannis ca să recupereze prejudiciul de un milion de euro: „Pârâții au refuzat plata voluntară”

1 minut de citit Publicat la 11:53 20 Noi 2025 Modificat la 12:03 20 Noi 2025

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a refuzat să plătească prejudiciul de un milion de euro / Foto: Inquam Photos/George Călin

ANAF a depus o acțiune la instanță pentru a recupera datoria de un milion de euro pe care fostul președinte Klaus Iohannis o are, și a cerut judecătorilor să i se permită să pună sechestru pe bunurile acestuia până la plata integrală a sumei.

Concret, instanța poate încuviința să îl execute silit dacă are bani în conturi sau să instituie sechestru pe una sau două proprietăți, până la recuperarea integrală a prejudiciului de un milion de euro.

Dacă va fi admisă solicitarea, ANAF va decide pe ce proprietăți pune sechestru.

„Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanţa competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil.

Având în vedere că pârâții au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii s-a solicitat instanţei şi instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului.

Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român”, se arată într-un comunicat DGRFP Brașov.

Klaus Iohannis a refuzat să plătească prejudiciul de un milion de euro

Fostul președinte al României Klaus Iohannis a refuzat să plătească prejudiciul de un milion de euro cerut de Fisc după confiscarea imobilului din centrul Sibiului. Prin urmare, ANAF acționează în instanță pentru recuperarea prejudiciului.

Avocatul Adrian Cuculis a explicat în urmă cu câteva zile, la Antena 3 CNN, că ANAF nu va intra automat în posesia casei familiei Iohannis, ci ar urma să se judece cu aceasta, un proces care s-ar putea întinde pe mai mulți ani.

“Mi se pare halucinant cum Fiscul ne tot povestește de niște luni de zile că o să facem, urmează să, am pregătit...dar niciodată nu avem o soluție, un comunicat, o ieșire publică din care să aflăm următorul lucru: s-a instituit sechestru sau s-a depus cererea de chemare în judecată. Aceste elemente rămân sub semnul probabilității” a spus avocatul pentru Antena 3 CNN.