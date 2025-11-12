Surse: ANAF va cere luni sechestru pentru casa în care locuiesc soții Klaus și Carmen Iohannis la Sibiu

1 minut de citit Publicat la 14:17 12 Noi 2025 Modificat la 14:17 12 Noi 2025

Fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, alături de soţia sa, Carmen. Sursa foto: Agerpres

ANAF va începe luni, în instanță, acțiunea de recuperare a banilor datorați de soții Klaus și Carmen Iohannis pentru chiriile încasate pentru imobilul confiscat în Sibiu, au declarat surse bine informate ăentru Antena 3 CNN.

Iohannis a refuzat să plătească prejudiciul de un milion de euro cerut de Fisc, după confiscarea imobilului din centrul Sibiului. Cei de la ANAF intenţionează să ceară magistraţilor instituirea sechestrului pe averea lui Klaus Iohannis, inclusiv pe vila din Sibiu în care locuieşte în prezent împreună cu soţia lui, Carmen.

Suma de un milion de euro reprezintă chiria încasată de familia Iohannis, timp de 16 ani pentru spaţiul comercial pierdut în instanţă, cel de pe strada Nicole Bălescu din Sibiu, alături de dobânzile şi penalitătile calculate de un expert independent. Locuinţa confiscată necesită reparaţii capitale, având în vedere infiltrațiile de apă, precum şi tencuiala deteriorată.

Antena 3 CNN a prezentat, în exclusivitate, detalii din interiorul casei pe care ANAF a confiscat-o de la Klaus Iohannis, după ce acesta a pierdut imobilul definitiv în Instanţă. Conform acestor imagini, locuinţa necesită reparaţii capitale, având în vedere infiltrațiile de apă, precum şi tencuiala deteriorată.

Inspectorii de la ANAF au pătruns în casă abia după ce au forţat uşa, având în vedere că soţii Iohannis le-au transmis, prin intermediul avocatului, că nu mai deţin cheia.