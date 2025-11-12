“Nimic nu-l oprește pe Klaus Iohannis să ceară vilă de protocol”. Ce se întâmplă cu casele fostului președinte dacă ANAF cere sechestru

ANAF l-a notificat pe Klaus Iohannis că trebuie să plătească 4,7 milioane lei. FOTO: Hepta

Fostul președinte al României Klaus Iohannis a refuzat să plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de Fisc după confiscarea imobilului din centrul Sibiului. Prin urmare, ANAF ar urma să ceară luni Instanței instituirea sechestrului pe averea lui Klaus Iohannis, inclusiv pe vila din Sibiu în care locuiește fostul președinte împreună cu soția sa Carmen, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Cu toate acestea, ANAF nu va intra automat în posesia casei familiei Iohannis, ci ar urma să se judece cu aceasta, un proces care s-ar putea întinde pe mai mulți ani, potrivit avocatului Adrian Cuculis.

“Mi se pare halucinant cum Fiscul ne tot povestește de niște luni de zile că o să facem, urmează să, am pregătit...dar niciodată nu avem o soluție, un comunicat, o ieșire publică din care să aflăm următorul lucru: s-a instituit sechestru sau s-a depus cererea de chemare în judecată. Aceste elemente rămân sub semnul probabilității” a spus avocatul pentru Antena 3 CNN.

Pe de altă parte, nimic nu îl oprește pe Iohannis să ceară vilă de protocol în cazul în care își pierde locuințele în urma proceselor cu ANAF, a mai spus avocatul.

“Absolut, se poate muta în vila de protocol. Nu a cerut această locuință de protocol dată de statul român tuturor foștilor președinți și s-a mutat în propria casă care ar putea să nu mai existe pentru că datoria este foarte mare. Regula este ca sechestrul asigurator să fie proporțional cu pretenția părții reclamante”, a mai precizat Adrian Cuculis.

El a precizat că fostul președinte putea să rezolve problema imediat dacă și-ar fi dorit acest lucru în locul unei tergiversări:

“Are o hotărâre judecătoarească care a spus că a fost de rea credință. Vreme de 16 ani de zile, teoretic, domnul Iohannis știa cum a dobândit acel imobil și a fost de reacredință, stăpânindu-l pe mai departe și încasând niște chirii pe care ar fi trebuit să le încaseze statul român. Acum statul român se va judeca cu domnul Iohannis pe chestiuni care pot fi tranșate cu un expert numit împreună cu Iohannis, se stabilește suma și se poate plăti eșalonat, există această posibilitate în Codul Fiscal”.

Ce spune ANAF despre prejudiciul creat de soții Iohannis

Suma de 1 milion de euro reprezintă chiria încasată de familia Iohannis timp de 16 ani pentru spațiul comercial pierdut în instanță alături de dobânzi și penalități calculate de un expert independent.

“În momentul în care tu nici măcar nu te-ai ostenit să deschizi ușa oamenilor să intre în posesia imobilului, sigur că ANAF-ul nu poate să stabilească din oficiu pe baza unei decizii de impunere ce sumă ar trebui să plătească domnul Iohannis, ci deschide un proces raportat la hotărârea definitivă a ÎCCJ”, a mai spus Adrian Cuculis.

El a mai explicat că ANAF are posibilitatea să ceară Instanței și să primească instituirea unui sechestru asigurator, în civil, până la momentul la care se termină procesul, peste 2 sau 3 ani, astfel încât să poată executa acele bunuri pentru care Iohannis are libertatea chiar și să le înstrăineze mâine.

“Dacă ar face asta teoretic ar fi faptă penală. Asta ar însemna fraudarea creditoriilor”, a mai spus avocatul Cuculis.

“În momentul în care tu nu ai un titlu executoriu, și ANAF nu are, ar urma să fie hotărârea primită în viitorul proces dacă o să fie itentat. În acest caz răspunsul este cât se poate de ferm se va scoate acel imobil la vânzare”.