Moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen a căzut la vot în Parlamentul European

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Davos 2026. Foto: Profimedia Images

Moțiunea care amenința să o demită pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost respinsă, joi, de deputații europeni.

Moțiunea a fost promovată în Parlamentul European de parlamentarii de extremă dreapta, sub pretextul acordului cu blocul latino-american Mercosur.

Acesta a fost trimis, miercuri, la Curtea de Justiție a UE tot în urma unui vot în Parlamentul European.

Joi, doar 165 dintre cei 720 de membri ai Parlamentului de la Strasbourg au votat pentru demiterea executivului UE.

Moţiunea respinsă joi este a patra depusă în PE împotriva Comisiei Europene, în acest an

Von der Leyen a lipsit de la dezbateri, având pe agendă participarea la un summit de urgență al liderilor UE la Bruxelles, pentru a discuta relația dificilă a blocului comunitar cu SUA.