Procurorii cer arestarea preventivă a lui Peșchir. Finanțatorul campaniei lui Georgescu a plătit 1 milion de euro pe TikTok și Revolut

Bogdan Peșchir, adus la audieri. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Procurorii cer arestarea preventivă a milionarul Bogdan Peșchir, principalul finanţator al campaniei lui Călin Georgescu. Acesta este acuzat că de coruperea alegătorilor prin mijloace de comunicare electronică. Peșchir a dat aproape 1 milion de euro sub forma cadourilor pe TiTok sau sume transferate direct prin aplicația Revolut.

Potrivit comunicatului procurorilor, plățile au fost făcute în perioada 28.03.2024 – 31.01.2025.

„Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada 28.03.2024 – 31.01.2025, inculpatul a oferit suma de 879.521,13 USD, sub formă de gift-uri pe alicația TIK TOK (plăți efectuate prin aplicație în timpul unor sesiuni live ale utilizatorilor prin oferirea de puncte ce pot fi apoi convertite în sume de bani) și sumele de 302.547,87 de lei și 17.859,31 USD, prin transferuri efectuate prin aplicația REVOLUT (conturi bancare și portofele electronice de criptomonede), către 265 de persoane, în scopul determinării acestora să voteze un anumit candidat alegerile prezidențiale organizate în anul 2024. Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se arată în comunicatul citat.

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a solicitat instanței arestarea preventivă a lui Bogdan Peșchir pentru o perioadă de 30 de zile.

Milionarul Bogdan Peșchir, principalul finanţator al campaniei lui Călin Georgescu, a fost adus vineri la Parchetul General pentru a fi audiat, după ce cu o zi în urmă a fost reținut pentru 24 de ore. După trei ore, a ieșit flancat de polițiști. Peșchir a fost dus în Arestul Central, urmând ca ulterior instanţa Judecătoriei Sectorului 5 să decidă dacă acceptă sau nu propunerea procurorilor. Avocatul său a declarat, la ieşirea de la audieri, că Peşchir se simte „discriminat pentru opiniile sale politice”.

Bogdan Peşchir, numit şi „miliardarul crypto fără chip” şi-a arătat pentru prima dată faţa joi. El avea faţa acoperită cu o mască, purta o şapcă şi avea ochelari de soare, pentru a-şi ascunde figura, însă a fost obligat de către poliţistul care îl controla să le scoată pentru a-l putea identifica, aşa încât a putut fi fotografiat.

Ce spune avocatul lui Peșchir

După aproximativ patru ore de audieri, Bogdan Peşchir a fost scos de la Parchetul General şi dus în Arestul Central, ulterior, instanţa Judecătoriei Sectorului 5 al Capitalei urmând să decidă dacă acceptă propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile a acestuia.

„Am dat declaraţie, tot ce am spus la prima declaraţie se menţine acum. I-am întrebat concret care sunt acuzaţiile, dovadă că s-au făcut aceste donaţii către susţinătorii domnului Georgescu. Păi e o infracţiune? Păi nu ştim, noi aşa am formulat. De ce l-a susţinut pe domnul Georgescu? Pentru că am simpatizat cu opiniile dânsului personal şi este o alegere personală. Am spus că se simte discriminat pentru opiniile politice, pentru că susţine un candidat. Am arătat şi abuzul care s-a făcut ieri prin divulgarea în public şi vă mulţumim presei că datorită vouă avem dovezile exacte, filmate, când au făcut aceste dezvăluiri, deci această infracţiune s-a produs în direct. Noi am venit la poliţie, la organele de cercetare penală, întotdeauna arătând că nu avem nimic de ascuns, am răspuns la absolut toate întrebările şi vedeţi şi dumneavoastră în ce situaţie şi cum se tratează o persoană care a venit două luni jumătate în fiecare zi, iar după aceea este adus cum că s-ar putea să se sustragă de la ce?”, a declarat avocatul lui Bogdan Peşchir la ieşirea de la audieri.

Întrebat de unde are clientul său banii, avocatul a spus că acesta acţionează pe piaţa criptomonedelor de aproximativ şapte ani.

„Din primul moment în care organele de cercetare au venit la Bogdan acasă, acum trei luni, Bogdan le-a arătat pentru că este de bună credinţă, am făcut menţiunea, eu i-am spus că nu trebuie să le dea accesul, dar el a zis că trebuie să fie de bună credinţă şi i-am explicat şi le-a arătat că acei bani vin din trading de monede. Deci nu are nici măcar un cent care să nu fie dovedit. Deci este dovedit”, a spus avocatul.

Acesta a precizat că a contestat măsura reţinerii clientului său şi că va face şi plângere penală pentru că Bogdan peşchir a fost obligat de poliţişti să-şi arate faţa.