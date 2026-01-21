Procurorul șef al DNA se plânge că instituțiile de control nu trimit sesizări: În 2025 a fost o imbunătățire la ANAF

Procurorul șef al DNA se plânge că instituțiile de control nu trimit sesizări. Foto: Hepta

Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, a declarat, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că una dintre cele mai mari probleme ale DNA în lupta cu corupția este faptul că instituțiile de control nu trimit suficiente sesizări. „În 2025 a fost o imbunătățire la ANAF”, i-a spus acesta jurnalistului Mihai Gâdea.

Șeful DNA a fost întrebat care sunt principalele probleme cu care se confruntă DNA în lupta cu corupția.

„Eu cred că principalul lucru care trebuie avut în vedere stabilitatea legislativă. Noi, la nivel de imagine publică, decontăm inclusiv soluțiile care s-au dat de către instanțele judecătorești în materia prescripției. Însă lumea uită un singur lucru, prima decizie a Curții Constituționale a fost în 2018. Legislativul trebuia să intervină în cele 45 de zile să înlăture efectele și consecințele unei astfel de decizii. A intervenit după 4 ani de zile. Efectele s-au văzut în lanț, în timp, a fost un decont de imagine la care noi nu am avut niciun fel de aport negativ. Stabilitatea legislativă este primordială în momentul de față.

Un al doilea punct și pe care trebuie ca și cetățenii să-l înțeleagă, este de foarte multe ori incapacitatea instituțiilor cu atribuții de control de a se ridica la nivelul Direcției Naționale Anticorupție. Adică nu pot ei trimite cât putem noi livra, ca să spun pe scurt. Ei ne sesizează, vă spun în 2024, că vorbim de ANPC, vorbim de Curte de Conturi, vorbim de toate instituțiile cu atribuții de control, în 39 de cazuri. Noi la nivelul anului 2024 am avut 1888 de cazuri noi înregistrate. Vă dați seama ce cotă mică este sub noi. Noi suntem organ de aplicare a legii, lucrăm cu ceea ce primim. Practic, noi trebuie să facem analiza de legalitate, în urmărire penală acolo unde avem cazuri. Dar cazurile nu pot depinde numai de informațiile de la structurile de informații, de la anchetele jurnalistice și de la plângerile și petițiile cetățenilor. Ele trebuie să fie ca un flux din partea instituțiilor care au întregi compartimente de control. Ele trebuie să livreze mai departe. Este insignifiant.

Anul acesta au crescut la 78 sau 79 de sesizări pe un întreg anul 2025. O îmbunătățire a fost la nivelul ANAF-ului, care ne-a trimis mai multe cazuri.

Când vorbim de lupta împotriva corupției, ea nu vizează doar DNA, ci toate instituțiile din care au astfel de atribuții. Ele trebuie să vină către noi, atâta vreme cât ele nu ne trimit sesizări, noi lucrăm cu ceea ce încercăm, săpăm, plecăm din anchete, cu disjungeri pe mai departe și încercăm să dezvoltăm mai multe planuri. Noi încercăm să facem, să scoatem tot ce putem mai bine în contextul dat. Însă vorbim totuși de o incapacitate a instituțiilor cu atribuție de control de a ne livra mai multe sesizări”, a răspuns Voineag.

Întrebat dacă DNA primește informații de la Serviciul Român de Informații după decizia trecută prin CSAT privind implicarea SRI în lupta anticorupție, Marius Voineag a răspuns: „Informații am primit în toată această perioadă, din 2023, am avut flux în ceea ce privește schimbul de informații. Încă nu este o schimbare pentru că ea trebuie operaționalizată. Adică decizia e la nivel strategic, pe baza strategiei naționale de apărare și ulterior ar trebui opera operaționalizată, inclusiv cu modificări legislative, pentru că altfel e foarte greu ca să schimbăm niște decizii ale Curții Constituționale care ne țin într-o anumită paradigmă în momentul de față. Dar flux a existat, ne parvin constant informații din partea SRI”.