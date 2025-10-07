Protestul magistraților lasă infractori periculoși în libertate. Patru persoane care au scăpat de control judiciar nu mai sunt judecate

Tâlhari, recidivişti şi bătuşi au rămas liberi fără nicio măsură preventivă din cauza protestului magistraţilor. Sunt instanţe în ţară unde nu se judecă nimic. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Tâlhari, recidivişti şi bătuşi au rămas liberi fără nicio măsură preventivă din cauza protestului magistraţilor. Sunt instanţe în ţară unde nu se judecă nimic. Nu se judecă dosare civile, dosare de contencios şi nici cauzele în penal. Nu se judecă procese grele, de omor, de trafic de droguri sau de viol. Deşi măsurile preventive, precum controlul judiciar, sunt considerate urgenţe, există totuşi magistraţi care au suspendat verificarea acestor măsuri, invocând forma de protest.

La Judecătoria Cornetu, 6 indivizi periculoşi sunt trimişi în judecată pentru încăierare. 4 dintre ei sunt judecaţi, sau ar trebui să fie judecaţi, pentru că nu s-a stabilit încă vreun termen, sub măsura controlului judiciar.

Pe 6 august, magistraţii Judecătoriei Cornetu verificau măsurile preventive ale celor 4 şi stabileau faptul că ele se menţin şi se prelungesc cu alte 60 de zile, adică până pe 4 octombrie 2025 .

Cu o zi înainte de a le expira controlul judiciar celor 4 persoane, Judecătoria Cornetu suspendă procesul invocând protestul magistraţilor.

"Există şi situaţii unde cei care erau cercetaţi sub control judiciar au ajuns să scape fără nicio măsură ​", a spus avocatul Adrian Cuculis.



Şi nu sunt singurii indivizi care au rămas fără control judiciar la Judecătoria Cornetu. Un tâlhar recidivist care a intrat peste o vânzătoare ameninţând-o cu un cuţit ca să ia din casa de marcat câteva sute de lei a beneficiat de aceeaşi clemenţă.

"Dă-mi banii din casă repede. Repede, băi", îi spunea bărbatul vânzătoarei, potrivit motivării Judecătoriei Cornetu.

Nu a contat că tot la Judecătoria Cornetu acesta fusese condamnat, în iulie, pe fond, la 2 ani de închisoare cu executare pentru tâlhărie. Procesul ar urma să continue în apel la Curtea de Apel Bucureşti, cu individul sub control judiciar.

Însă şi în cazul său, Judecătoria Cornetu a suspendat verificarea măsurilor preventive. Iar astăzi, teoritic, ar trebui să-i fie ridicată măsura.

"Dosare importante, în care persoane care erau cercetate pentru fapte absolut odioase – și aici discutăm despre infracțiuni de viol sau chiar fapte cu violență – au ajuns să scape fără o urmărire din partea statului, respectiv fără aplicarea măsurilor preventive, deoarece acele dosare nu au fost judecat", a adăugat Cuculis.

La Judecătoria Cornetu pare să fie totuşi o situaţie aparte.

Chiar pe site este postat un comunicat unde, printre rânduri, este anunţată această formă de protest, în nejudecarea verificarea măsurilor de control judiciar. Cu alte cuvinte, controlul judiciar este considerată o măsură restrictivă şi nu privativă care poate fi luată faţă de o persoană şi nu este o urgenţă.