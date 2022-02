Adevărul despre purtarea măștilor. Este sau nu abuzivă măsura guvernului | Precizările președintelui Consiliului Legislativ

Declarațiile lui Orban sunt însă în contradicție cu decizia CCR, potrivit căreia, când a fost publicată în Monitorul Oficial, OUG nu avea avizul Consiliului Legislativ, ceea ce o face neconstituțională.

„Noi am solicitat avizul Consiliului Legislativ, deci am îndeplinit procedura de a solicita, iar obiceiul meu ca premier când adoptam acte normative pe care nu aveam avizul Consiliului Legislativ sau avizul CES era că se adoptă sub rezerva însușirii punctului de vedere emis de Consiliul Legislativ. Părerea mea este că nu a fost cercetate de Curtea Constituțională împrejurările complete. CCR a profitat de această chichiță procedurală, n-au studiat-o. Decizia CCR ca și efect nu mă deranjează. Ce mă deranjează este că nu au cercetat cu atenție condițiile de adoptare.”, a declarat Ludovic Orban.

Președintele Consiliului Legislativ, Florin Iordache, a explicat, la Antena 3, că avizul Consiliul Legislativ a fost dat, dar după ce ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial.

„Din punctul meu de vedere, Curtea Constituțională a dat o decizie corectă. Ședința de guvern a fost în data de 5, tot în data de 5 ordonanța a plecat spre Monitorul Oficial și chiar dacă pe bandă unul dintre miniștri a spus că se rețin observațiile Consiliului Legislativ, ordonanța a plecat spre Monitor, iar în Monitor a apărut în data de 6.

Am verificat, și la Consiliu a ajuns în data de 6, la ora 9, și la ora 12 s-a dat avizul de la Consiliul Legislativ, dar era deja tardiv pentru că ordonanța deja se publicase în Monitorul Oficial. Nu este prima astfel de acțiune. Undeva în martie 2020 a fost acea serie de 25 de ordonanțe la care CCR iarăși a constatat că mare parte dintre ele a fost adoptată fără avizul Consiliului Legislativ. Chiar dacă avizul de la Consiliu este consultativ, el este obligatoriu.”, a declarat Florin Iordache la Antena 3.