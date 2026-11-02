Salarii, posturi și reforma ANP: Ce s-a discutat la întâlnirea dintre Radu Marinescu, ministrul Justiției, și liderii sindicali

1 minut de citit Publicat la 16:57 02 Noi 2026 Modificat la 16:57 02 Noi 2026

Radu Marinescu. sursa foto: Agerpres

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a purtat luni discuţii cu liderii a două organizaţii sindicale. S-a discutat, printre altele, problema salarizării şi a schemei de personal de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), percum şi reforma Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), notează Agerpres.

La întrevedere au participat Dumitru Costin, preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Cătălin Trăistaru, preşedintele Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare (SNGJ) - Dicasterial, şi Alina Sârbu, reprezentantă a aceluiaşi sindicat, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Justiţiei.

Scopul declarat al discuţiilor a fost acela de a trece în revistă principalele dificultăţi cu care se confruntă angajaţii din sistemul judiciar şi din instituţiile coordonate de minister şi de a căuta soluţii care să le îmbunătăţească situaţia profesională.

Una dintre temele centrale a fost statutul grefierilor. Participanţii au discutat despre nevoia ca legislaţia care reglementează această profesie să fie adaptată şi dezvoltată astfel încât să reflecte responsabilităţile reale ale grefierilor şi rolul esenţial pe care aceştia îl au în buna funcţionare a justiţiei.

“În acest context, a fost subliniată importanţa identificării unor soluţii legislative şi administrative care să contribuie la consolidarea statutului profesional şi la îmbunătăţirea condiţiilor în care personalul auxiliar de specialitate îşi desfăşoară activitatea”, se precizează în comunicat.

Ministerul a prezentat, cu această ocazie, paşii făcuţi pentru suplimentarea numărului de posturi de grefier din instanţe, o măsură menită să întărească capacitatea administrativă a acestora şi să le sprijine activitatea de zi cu zi.

Potrivit MJ, iniţiativa face parte din obiectivele privind politica de resurse umane asumate prin Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar şi a justiţiei ca serviciu public 2025-2029 şi prin planul de acţiune care o însoţeşte.

Discuţiile au vizat şi situaţia angajaţilor de la Registrul Comerţului, părţile convenind asupra importanţei unui cadru profesional şi administrativ care să permită instituţiei să funcţioneze în condiţii bune.

De asemenea, s-a discutat și despre reforma sistemului penitenciar. Ministrul şi liderii sindicali au vorbit despre procesul de modernizare şi eficientizare a ANP, despre nevoia de a consolida capacitatea penitenciarelor şi despre asigurarea unor condiţii de lucru corespunzătoare pentru personalul din acest sector.