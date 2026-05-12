Un ministru israelian al Justiţiei, pentru prima dată în România, după 20 de ani. Despre ce a discutat cu Cătălin Predoiu

1 minut de citit Publicat la 19:49 12 Mai 2026 Modificat la 19:49 12 Mai 2026

Ministrul interimar al Justiţiei, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit marţi cu ministrul israelian al Justiţiei, Yariv Levin. Sursa foto: Facebook / Ministerul Justiţiei

Ministrul interimar al Justiţiei, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit marţi cu ministrul israelian al Justiţiei, Yariv Levin, cei doi oficiali discutând despre cooperarea judiciară bilaterală şi colaborarea în domeniul recuperării produsului infracţiunii, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Justiţiei, aceasta a fost prima vizită oficială în România a unui ministru israelian al Justiţiei din ultimii 20 de ani.

"Discuţiile au reconfirmat relaţiile bune de cooperare în domeniul justiţiei dintre cele două state, dezvoltate inclusiv în baza Declaraţiei Comune privind cooperarea în domeniul justiţiei dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Israel, semnată la 15 septembrie 2016.

În cadrul întrevederii au fost abordate teme de interes comun privind cooperarea judiciară bilaterală, colaborarea în domeniul recuperării produsului infracţiunii, precum şi consolidarea dialogului între instituţiile de profil ale celor două state", se precizează în comunicat.

Oficialul român a subliniat importanţa intensificării eforturilor comune pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, inclusiv prin schimburi de bune practici şi consultări între experţi în domeniul cooperării judiciare internaţionale, menţionează sursa citată.

În cadrul discuţiilor au fost abordate şi teme legate de digitalizarea sistemului judiciar şi utilizarea inteligenţei artificiale în justiţie, fiind evidenţiate demersuri realizate de România în acest domeniu, inclusiv prin organizarea Forumului Just.AI şi prin proiectele aflate în implementare, în vederea modernizării infrastructurii judiciare.