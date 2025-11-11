Vicepreşedintele CSM, despre Oana Gheorghiu: Plângerea a fost trimisă la Parchet. S-a trecut o linie roşie

Claudiu Sandu, vicepreşedintele CSM şi Oana Gheorghiu, vicepremierul României. Sursa colaj foto: Agerpres

Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Claudiu Sandu, a declarat marţi seara, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că plângerea penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu a fost trimisă şi la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. "Credem că s-a trecut o linie roşie, motiv pentru care a şi fost demarată această procedură", a subliniat oficialul în cadrul interviului. El a mai catalogat declaraţiile ca fiind unele "destul de greu de digerat" şi a subliniat că: "atunci când un politician atacă o altă putere a statului, avem o problemă".

Întrebat de Radu Tudor, realizatorul emisiunii "Top News" când va fi depunsă plângerea penală împotriva Oanei Ghiorghiu, vicepreşedintele CSM a răspuns: "Plângerea penală a fost redactată, a fost trimisă şi la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Este o sesizare pentru a se face verificări specifice urmăririi penale, întrucât noi, colegii care am fost de faţă la discuţia care a avut loc, am apreciat că ar exista anumite indicii cu privire la această propagare a unei uri în mediul public faţă de categoria de persoane a magistraţilor".

În timpul declaraţiilor, Claudiu Sandu a mai făcut următoarele precizări: "Acum, o plângere penală este un exerciţiu, zic eu, democratic în anumite limite, pentru că nu echivalează cu o condamnare penală şi pentru că nu echivalează cu o condamnare penală. Însă, având în vedere situaţia se află instituţia de magistraţi în acest moment, fiind supusă unui tir de atacuri continue în ultimele 5 - 6 luni, credem noi că s-a trecut o linie roşie, totuşi. Motiv pentru care a şi fost demarată această procedură".

Realizatorul emisiunii "Top News", Radu Tudor, a adus în discuţie opinia fostului judecător al României la CEDO, Iulia Motoc, care a spus că, potrivit legislaţiei europene în privinţa drepturilor omului, afirmaţiile făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu nu se încadrează la fapte penale, ci reprezintă dreptul la liberă exprimare, chiar cu unele exagerări. În plus, Curtea Europeană a Drepturilor Omului acceptă faptul că persoanele publice pot să facă unele exagerări atunci când exprimă unele critici politice.

"Am citit în diagonală legea, nu am citit, recunosc, cu mare atenţie acest punct de vedere, ce am văzut în mass-media. Din punctul meu de vedere, sunt de acord cu doamna judecător. Sigur că da, în zona politică este o mai mare limită a limbajului, este permis un limbaj mai agresiv, să zicem. Însă, aceste exagerări sunt specifice zonei politice. Atunci când un politician atacă o altă putere a statului, atacă funcţia de magistrat, cu afirmaţii, care, zic eu, sunt destul de greu de digerat, aşa, că: «Am luat pâinea de la gura unor copii sărmani», atunci avem o problemă, pentru că nu mai este o discuţie între politicieni, ci este o dicuţie a unui politician cu privire la un magistrat, magistrat care nu poate să riposteze pentru că nu-i permite statutul profesiei", a declarat Claudiu Sandu în cadrul intervenţiei telefonice, făcută, în exclusivitate, la Antena 3 CNN.