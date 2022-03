Rușii au reluat atacurile asupra Kievului

Kyiv Independent și NEXTA_TV au postat pe Twitter că în jurul orei menționate erau atacate cartierele Rusanivka, Kurenivka, Boiarka dar și zona din apropierea aeroportului internațional.

Echipele CNN aflate în capitala ucraineană au confirmat, la rândul lor, explozii în zonele de la periferia orașului.

Un tir cu rachete efectuat mai devreme în cursul serii de ruși și care a vizat turnul TV din Kiev s-a soldat cu cinci morți printre civili.

Presa ucraineană semnala, de asemenea, că o școală de tancuri ardea, marți, la Harkov, al doilea oraș ucrainean, ca mărime.

