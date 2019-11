Klaus Iohannis a fost decorat de noul ministru al Apărării. Președintele a primit distincția "Emblema de Onoare a Armatei României"

Foto: Klaus Iohannis/ Facebook

Preşedintele Klaus Iohannis a primit, vineri, din partea Ministerului Apărării Naţionale, în cadrul ceremoniei de decorare a unor cadre militare şi personal civil cu prilejul Zilei Naţionale a României, care a avut loc la Palatul Cotroceni, distincţia "Emblema de Onoare a Armatei României".



"Sunt emoţionat. Nu pot să spun că sunt surprins, am aflat acum un sfert de oră ce aveţi de gând. Vedeţi, în statul român există diverse relaţii, corelaţii, colaborări, dar, după părerea mea, din experienţa unui mandat de preşedinte, cea mai specială relaţie - şi cred că şi cea mai importantă pentru existenţa statului naţional - este relaţia dintre preşedinte şi forţele armate ale României. Din acest motiv, am încercat - şi dumneavoastră veţi evalua în timp dacă am reuşit - să construiesc o relaţie de încredere, o relaţie de respect reciproc şi o relaţie care permite ridicarea nivelului de securitate naţională la un stadiu superior, care garantează tuturor românilor că statul îi protejează în acest sens adevărat, de protecţie a identităţii naţionale. Cred că am făcut împreună câteva progrese. Cred că am reuşit împreună să facem paşi decisivi în această direcţie. Mă gândesc la Strategia de Apărare, la alocarea a 2% din PIB pentru Apărare, la diferitele construcţii pe care le-am realizat împreună cu aliaţii şi partenerii în cadrul NATO. Faptul că în NATO suntem nu doar acceptaţi, ci respectaţi şi consideraţi un furnizor de securitate. Toate acestea ni se datorează nouă împreună. Eu singur n-aş fi reuşit mare lucru în acest domeniu, iar dumneavoastră fără preşedinte probabil nu aţi fi ajuns la acest grad de colaborare şi implementare a proiectelor", a spus Iohannis, după ce a primit distincţia din partea ministrului Apărării, Nicolae Ciucă, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.



Şeful statului a decorat mai multe cadre militare şi personal civil.



"Îmi face o deosebită plăcere că, în acest moment solemn, prilejuit de sărbătorirea Zilei Naţionale a României, ducem mai departe tradiţia aprecierii serviciilor excepţionale aduse statului şi poporului român, a recunoaşterii meritelor dumneavoastră pentru întregul parcurs profesional şi a contribuţiei avute la dezvoltarea relaţiilor de colaborare ale României cu aliaţii şi partenerii noştri externi. Acest demers constituie un semn al promovării valorilor pe care le sărbătorim în fiecare an de 1 Decembrie - datorie, responsabilitate şi patriotism. În spiritul acestor valori, sunteţi chemaţi să răspundeţi unui spectru divers de riscuri şi ameninţări convenţionale şi neconvenţionale, amplificate de manifestarea hibridă a acestora, care vizează toate domeniile societăţii. (...) În acelaşi timp, îmi exprim speranţa că aceste decoraţii reprezintă şi un imbold pentru ca să continuaţi cu perseverenţă pe drumul ales, în slujba tradiţiilor şi valorilor fundamentale ale naţiunii române", a spus Iohannis.