Klaus Iohannis aniversează azi 63 de ani

Klaus Iohannis împlineşte vârsta de 63 de ani.

Preşedintele României este căsătorit din anul 1989 cu soţia sa Carmen, profesoară de limba engleză la un liceu din Sibiu.

Klaus Iohannis s-a născut pe 13 iunie 1959 la Sibiu, a urmat şcoala generală şi liceul în oraşul natal, a fost profesor de fizică şi a predat în mai multe şcoli din judeţul Sibiu, a fost inspector şcolar, dar şi primar al Sibiului, iar din anul 2014 a fost ales preşedintele României.

”M-am născut pe 13 iunie 1959, la Sibiu, într-o familie modestă de saşi transilvăneni. Deşi părinţii mei au emigrat în anii '90 în Germania, eu am ales să rămân în Sibiu. Am urmat cursurile Facultăţii de Fizică din cadrul Universităţii «Babeş Bolyai» din Cluj Napoca şi, începând cu anul 1983, mi-am îndeplinit visul de a mă afla de cealaltă parte a catedrei la liceul în care am studiat. Am predat la mai multe şcoli şi licee din Sibiu, inclusiv la Colegiul Naţional «Samuel von Brukenthal», după care, până în anul 2000, am activat ca inspector general în acelaşi domeniu educaţional care mi-a adus cele mai mari satisfacţii”, se prezintă Klaus Iohannis pe pagina sa de Facebook.