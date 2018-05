Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis susține o declaratie de presă, la Palatul Cotroceni.

Aceasta este prima ieșire a lui Klaus Iohannis după ce a anunțat că îi retrage sprijinul politic premierului Dăncilă, iar apoi i-a cerut demisia.

”Să ne amintim un pic cum am ajuns aici. În 2016 a fost campanie pentru parlamentare. PSD a îmbrobodit poporul și a ajuns la guvernare. Atunci a început asaltul la adresa Justiției. Să ne aducem aminte de Ordonanța 13. Acea ordonanță am reușit să o oprim împreună. Sute de mii de români de bună credință au protestat atunci în stradă pentru acest lucru. Asaltul a ajuns în Parlament. Reforma Justiției cum este clamată de PSD este în continuare contestată de asociațiile profesionale ale magistraților și trezește mari îngrijorări ale partenerilor externi. Nu putem să asistăm pasiv a o rescriere din mers a Constituției. Într-o democrație autentică, separația puterilor în Stat înseamnă colaborare constructivă, respect reciproc între intituții, dar mai ales echilibrul și controlul reciproc dintre aestea. Legile Justiției au rol esențial în punerea în aplicare al acestor principii. Întregul pachet legislativ a fost adoptat într-o săptămână, iar apoi a fost nevoie de patru luni și trei decizii ale CCR pentru a corecta unele prevederi. Toate acestea dovedesc faptul că rezultatul deliberărilor parlamentare ar fi avut de câștigat dacă textele ar fi fost mai bine fundamentate și pe larg dezbătute. Este vorba de legea 303 din 2004, referitoare la Statutul Magistraților, legea 304 din 2004, referitoare la organizarea judecătorească și legea 307 din 2004 referitoare la organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii. Constat că de la început nu sunt deplin adecvante nici Cadrului Constituțional Intern și nici standerdelor europene în materie. Am decis să trimit întregul pachet înapoi la Curtea Constituțională și în paralel să sesizec Comisia de la Veneția. De aceea fac un apel către CCR, de a nu se grăbi și a conlucra Organismul European care contribuie de aproape 30 de ani la dezvoltarea unui patrimoniu constituțional comun în Europa și care sprijină statele care doresc să pună structurile juridice și instituționale în acord cu standardele în materie de democrație.”, a declarat Iohannis.