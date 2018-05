Klaus Iohannis: Cei 15 kilometri de autostradă daţi în folosinţă în ultimul an şi jumătate înseamnă ridicol de puţin

Dezvoltarea infrastructurii este cea mai sigură cale de a întări convergenţa dintre regiunile ţării, însă, în programele guvernamentale, infrastructura, de cele mai multe ori, a fost o prioritate doar la nivel declarativ, a afirmat joi preşedintele Klaus Iohannis, care se află într-o vizită de lucru în judeţul Argeş.



"Ar fi mai simplu şi cu certitudine mai bine, în opinia mea, să construim autostrăzile de care avem nevoie în cât mai puţini ani, nu în mai mulţi, aşa cum, din păcate, se prefigurează potrivit ritmului de până acum. Eu sunt pe deplin convins că dezvoltarea infrastructurii este cea mai sigură cale de a întări unitatea şi convergenţa dintre regiunile României, pe lângă faptul că ar reprezenta un extrem de important avantaj pentru România, însă, în programele guvernamentale, infrastructura, de cele mai multe ori, a fost o prioritate doar la nivel declarativ şi nu vorbesc doar de ultimii guvernanţi. Infrastructura nu este un slogan care sună bine doar când aduce capital electoral. Dezvoltarea infrastructurii este chiar cheia prosperităţii, iar lipsa de autostrăzi este reclamată aşa cum vedem în prezent deopotrivă de mediul economic, dar pe bună dreptate şi de cetăţeni. Românii îşi doresc un trai mai bun şi recurg la proteste până acum greu de imaginat pentru a atrage atenţia asupra acestor probleme acute", a spus şeful statului, la Piteşti, la dezbaterea "Industria auto, motorul dezvoltării economiei. Factori de creştere a competitivităţii".



Potrivit acestuia, cei 15 kilometri de autostradă daţi în folosinţă în ultimul an înseamnă "ridicol de puţin".



"În afară de hărţi colorate şi planuri frumoase - lumea se uită şi la rezultate -, iar cei 15 km de autostradă daţi în folosinţă în ultimul an şi jumătate înseamnă ridicol de puţin, dovada lipsei de capacitate, de mobilizare în jurul unui obiectiv naţional esenţial", a afirmat Iohannis.



În acest context, el a subliniat că îşi doreşte să vadă "oameni mai responsabili în funcţiile executive, care să gândească dincolo de interesul de partid, în interesul României".



Preşedintele i-a invitat pe reprezentanţii sectorului auto să-şi îndrepte atenţia către sectorul IT.



"Vă invit pe dumneavoastră, cei mai importanţi actori ai industriei auto din România, să vă îndreptaţi atenţia către sectorul românesc de IT şi în general către potenţialul industriilor creative din România, cele care se pot afla în avangarda inovării. Însă pentru a putea fructifica în mod eficient oportunităţile tehnologice şi de inovare ale industriilor viitorului, înainte de toate trebuie să oferim soluţii credibile, cu efecte imediate, la problemele standard ale dezvoltării, cum ar fi cele care privesc rolul infrastructurii", a spus şeful statului.