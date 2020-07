Klaus Iohannis, anunț de ULTIMĂ ORĂ pentru români: ”Avem la dispoziție șase ani”. Ce trebuie să facem cu banii europeni

”Este o veste foarte, foarte bună. Pentru a folosi acest bani trebuie să ne facem un plan solid, bun aplicabil. Imediat ce am revenit de la Bruxelles cu această sumă foarte mare am convocat o echipă condusă de premierul Orban cu care am discutat aceste lucruri. Nu a fost prima întâlnire cu această temă. Am avut multe întâlniri cu Guvernul pe fondurile europene și vreau să detaliez un pic.

Klaus Iohannis, despre cele 80 de miliarde de euro de la Bruxelles: ”Putem folosi banii pentru a avea un impact în bugetul fiecărui român”

Această sumă de 80 de miliarde se compune din două pachete bugetare. Primul, cel mai mare, se referă la bugetul multianual, sunt fondurile europene pe care le-am avut și până acum. Pentru a-i putea atrage e nevoie de un plan național la care lucrăm de când e în funcțiune guvernul Orban și e ca și finalizat, se fac ultimele finisaje pentru a fi pregătiți din timp.

Al doilea pachet se compune din pachetul destinat relansării și revigorării economice - 34 de miliarde de euro. Sunt destinați ameliorării crizei și întăririi economiei după acest șoc provocat de pandemie. Acești bani trebuie consumați mai repede, în șase ani. O parte din bani sunt disponibili în 2020, până în octombrie trebuie să prezentăm Comisiei Europene planul de reîntărire a economiei.

Lucrăm de câteva luni și ce am făcut astăzi cu Guvernul a fost să corelăm planurile pentru a folosi banii pentru a avea un impact major asupra economiei României și asupra bugetului fiecărui român în parte.”, a declarat Klaus Iohannis miercuri la Palatul Cotroceni, după o intâlnire cu premierul şi câţiva membri ai Guvernului pentru discuţii despre fondurile europene.

Iohannis: Avem peste 1.000 de persoane detectate cu noul coronavirus. E foarte trist, dar tristeţea nu rezolvă problema

„Vestea proastă pe astăzi este că suntem în prima zi în care avem peste 1.000 de persoane detectate cu noul coronavirus. E foarte trist, dar tristeţea nu rezolvă problema. Problema putem să o rezolvăm împreună, respectând măsurile de distanţare, purtând mască. Acum Guvernul are la dispoziţie noul instrument, noua lege care relgementează izolarea, carantinarea, dar nicio lege nu opreşte un virus. Aici e nevoie de contribuţia noastră a tuturor”, a mai spus președintele.