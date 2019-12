Klaus Iohannis îşi prezintă propriile realizări la CSM: „Acea etapă s-a încheiat și voi veghea să nu mai revină niciodată”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că, chiar dacă asaltul asupra justiţiei a fost oprit temporar, "răul făcut trebuie reparat cât mai curând".



„Chiar dacă asaltul asupra justiţiei a fost oprit temporar, răul făcut trebuie reparat cât mai curând. Acest proces propune evident şi concursul real al CSM", a spus Iohannis la şedinţa CSM în care se alege conducerea instituţiei.

„Anul 2019 va rămâne în memoria colectivă drept anul în care cetățenii au protejat, prin votul lor în cadul referendumului, independenţa justiției și buna sa funcționare, în fața unor demersuri sistematice de slăbire a sistemului judiciar. Deși anul a început în aceeași notă, cu un sistem judiciar aflat în defensivă, rezultatul referendumului din luna mai a obligat decidenţii politici să își reconsidere acțiunile. (...) Nu am ezitat în tot cursul mandatului să acționez oridecâteori s-a încercat destabilizarea sistemului de justiție. Am utilizat toate mijlocele constituționale pentru a înlătura modificările nocive ale legilor justiției. Am reiterat an de an incredea în sistemul de justiție și sprijinul meu pentru întregul corp al magistraților. În relația cu CSM mi-am asumat un parteneriat”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

De asemenea, Klaus Iohannis a dat asigurări, marți că atâta timp cât se va afla la conducerea statului român nu vor mai exista protocoale secrete încheiate între sistemul de justiție și cel politic. De altfel, președintele Iohannis le-a atras atenția magistraților să își asume și aceștia partea de răspundere față de români.

„Eu nu mai sunt în campanie. Acum chiar avem șansa să realizăm acest lucru. Acea etapa a protocoalelor s-a încheiat de mult și voi veghea sa nu mai revină niciodată.

Acea intrare cu bocancii a politicienilor, sau mai bine zis a partidelor, ca să nu generalizez în justiție s-a terminat. Cât voi rămâne eu nu se va mai repeta. Într-o Românie normală nu avem ce discuta de Justiție. Justiția se înfăptuiește, nu se discută. Și CSM trebuie să își asume responsabilitatea pentru partea de care răspunde în fața românilor. Într-o țară normală, judecătorii judecă drept și își fac treaba. Iar niciun politician nu încalcă justiția.Acum chiar avem șansa să realizăm acest lucru. Acea etapă s-a încheiat de mult și voi veghea să nu mai revină niciodată”, a mai precizat președintele.