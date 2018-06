Klaus Iohannis, primele declarații despre motivarea CCR. Ce spune despre demiterea lui Kovesi

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut declarații importante după discuția cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia.

„Tocmai s-a încheiat întâlnirea avută cu o delegație a Comsiei de la Veneția, venită în România să discute despre legile justiției. Eu am sesizat Comsia și am rugat-o să facă o analiză a acelor trei legi. Am avut o discuție foarte bună, am discutat despre aceste legi, care sunt preocupările noastre și așteptăm să avem o opinie preliminară în scurt timp care, cred eu, că va fi luată în considerare de Parlament”, a declarat Iohannis.

„Nu am dorit să intrăm în textul legii, am discutat despre principii. Le-am explicat destul de detaliat preocupările mele și le-am răspuns la câteva întrebări legate de procedură, de parcursul legii”, a mai spus Iohannis.

Klaus Iohannis a vorbit și despre motivarea deciziei Curții Constituționale. Președintele a spus că „aduce mai multe întrebări decât clarificări”.

„Am citit motivarea deciziei Curții. Eu am spus de prima dată când m-ați întrebat că voi citi această motivare până când o înțeleg foarte bine. Au apărut câteva chestiuni pe care pot să vi le comunic și astăzi. Aduce la suprafață mai multe întrebări decât clarificări. Dar vom vedea. Evident că toată dezbaterea a pornit în jurul luptei anti-corupție. Dacă atâția politicieni sunt nemulțumiți, dacă au fost atâtea discuții, mai e nevoie de lupta anti-corupție? România are nevoie de lupta anti-corupție, ea trebuie dusă cu toată fermitatea. Au fost aduse unele exemple unde poate procedurile au fost discutabile, dar aceste chestiuni sunt în analiză, sunt în rezolvare. Lupta anti-corupție este un succes în România”, a spus Iohannis.

„Abordarea politică, putem să constatăm că PSD încearcă să amputeze puterile președintelui României. De ce? Fiindcă președintele României are altă părere decât majoritatea psdistă din Parlament. Din păcate, decizia Curții Constituționale vine exact în aceeași direcție, de diminuare a puterilor președintelui. Și de aici apar întrebările. Care mai este statutul procurorilor în România? Mai sunt procurorii independenți ca să fie eficienți în lupta anti-corupție? E o întrebare la care trebuie să răspundem”, a mai adăugat președintele.

„O altă întrebare care se pune în acest context. Avem un nou super ministru al Justiției, care decide și președintele execută? Ce mai este CSM-ul? Cum poate CSM-ul să-și îndeplinească rolul principal? Iată întrebări la care încet încet trebuie să răspundă și unii și alții. Eu sunt dispus să pun aceste întrebări într-o dezbatere publică”.

„E nevoie de o discuție cu absolut toți actorii interesați și e nevoie ca la final românii să-și spună părerea. Poate e nevoia de o clarificare în Constituție. Poate trebuie să ne gândim dacă arhitectura statului e bine gândită. Poate este nevoie să discutăm ce fel de persoane pot fi chemate la conducerea statului”, a continuat Iohannis.

„E evident că această decizie vine fix în linia PSD de a diminua puterile președintelui. Care sunt pașii juridici urmează să vă lămuresc când ajungem la o concluzie cu juriștii”.

„Avem nevoie de un fond puternic, de un stat puternic și trebuie să găsim răspunsurile noastre la aceste întrebări”.

„Cred că se grăbesc puțin pesediștii. Eu am spus că voi citi cu atenție decizia și motivarea. Unii politicieni s-au grăbit să vorbească despre suspendare. Nu există niciun temei pentru suspendare. Nu va exista nicio suspendare”.

Președintele a fost întrebat când va da un răspuns referitor la motivarea CCR. „E nevoie să reacționez într-un timp rezonabil, nu putem sta până în decembrie. Dar doresc să avem o dezbatere, o discuție, să ne lămurim înainte să facem un pas”.

Întrebat dacă acuză CCR pentru implicare în politică, Iohannis a spus că „nu, nu este cazul. Eu doar constat o coincidență”.

„În România nu există niciun stat paralel. Este o invenție a pesediștilor. Sunt povești. PSD încearcă să-și valideze anumite demersuri destul de discutabile”.