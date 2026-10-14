La 12 ani, o româncă se remarcă pe podiumul internațional al modelingului. Ilinca Maria Aldea a câștigat „The Best Model of Europe“

La 12 ani, Ilinca Maria Aldea a câștigat „The Best Model of Europe“, la categoria Kids.

Ilinca Maria Aldea are 12 ani, este elevă în București și s-a întors din Spania cu un premiu care merită un loc special printre amintirile acestei veri: titlul „The Best Model of Europe“, la categoria Kids. O reușită care aduce România printre țările premiate la un concurs internațional de modeling și un nume nou de urmărit în generația care vine.

Distincția a fost obținută în cadrul celei de-a XIV-a ediții a concursului „The Best Model of Universe“, desfășurat între 30 august și 5 septembrie 2026, la Lloret de Mar, în Spania. Evenimentul reunește participanți din mai multe țări, care concurează pe categorii de vârstă.

Ilinca a început modelingul la opt ani, iar interesul pentru modă avea, încă de atunci, ceva din joaca familiară multor copii: proba pantofii mamei și se plimba cu ei prin casă, după cum povestea într-o apariție la emisiunea „Mi-Th Influencer“, la DCNews. Între timp, a descoperit și ce presupune o prezentare în fața juriului.

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„Contează cum te miști, cum îți faci coregrafia“, explica ea în iunie 2025, cu simplitatea unui copil care știe deja ce are de făcut pe podium.

Experiența vine și cu mai multă încredere. „Am început să nu mai am emoții“, mărturisea Ilinca într-o declarație publicată de DCNews în mai 2026. Câteva luni mai târziu, participarea din Spania i-a adus titlul european la categoria sa de vârstă. Pentru tânăra româncă, este încă un pas într-un parcurs început devreme, care începe să atragă atenția.

Acasă, Ilinca este elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială „Regina Maria“ din Sectorul 6. al Bucureştiului. Septembrie a însemnat, așadar, atât revenirea la școală, cât și bucuria unui premiu obținut în afara țării.

Este devreme pentru predicții despre marile podiumuri ale modei, dar un asemenea început merită remarcat. La 12 ani, Ilinca Maria Aldea are deja o pasiune pe care o urmează de patru ani și o distincție internațională cu care să se mândrească. Iar modelingul românesc are încă un nume tânăr de urmărit.