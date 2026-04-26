La dineul corespondenților unde a avut loc atacul era și Tamila Cristescu, care fusese dată afară de Țoiu de la Consulatul din New York

La dineul corepondenților unde a avut loc atacul era și Tamila Cristescu, care fusese dată afară de Țoiu de la Consulatul din New York.

În sala unde a avut loc atacul armat de la dineul corespondenților de la Casa Albă era și Tamila Andreea Cristescu, care a fost în mijlocul unui scandal după ce a fost detașată de la Primărie la MAE, fără experiență în diplomație, a ajuns consilier la Consulatul din New York, iar apoi a fost rechemată din funcție de ministrul de Externe Oana Țoiu.

Tamila Andreea Cristescu este fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu.

Ea a transmis un mesaj public după incident, spunând că a fost o experiență care i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

„Sunt recunoscătoare că am fost aici în seara aceasta și sunt și mai recunoscătoare că sunt în siguranță. O împușcătură a izbucnit la Cina corespondenților de la Casa Albă și a fost o reamintire clară a cât de prețioasă este viața cu adevărat”, a scris aceasta.

Mesajul a fost distribuit și de tatăl său, Radu Cristescu, care a scris, la rândul lui: „Tentativa de asasinat asupra președintelui Donald Trump se putea termina în mod tragic! Îi mulțumesc Domnului că totul s-a terminat cu bine!”.

Tamila Andreea Cristescu este cunoscută în spațiul public din România după ce a fost detașată, la doar 23 de ani, ca agent consular la Consulatul României din New York, fără experiență relevantă în domeniu.

În mai 2025, deputatul USR, Alexandru Dimitriu, solicita MAE să explice cum a ajuns Tamila Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu, să fie detașată la Consulatul României de la New York, deși nu are nicio experiență în diplomație sau vreo altă activitate profesională care să o recomande pentru o asemenea funcție.

Solicitarea deputatului a venit după ce o anchetă Snoop a dezvăluit într-o anchetă că la cererea MAE, Tamila Cristescu a fost detașată de la Primăria Sectorului 4 pe poziția de referent relații, la cea de agent consular și apoi la Consulatul României la New York. Potrivit Snoop, pe site-ul consulatului, Tamila Cristescu figurează ca „agent consular”, însă în comunicările instituției din 2025 ea a fost prezentată drept „viceconsul”.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a semnat în iunie rechemarea „imediată” a ei din funcția de agent consular la New York și încetarea detașării sale în Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în cadrul demersurilor de profesionalizare și reformă din minister, care vizează numirile și detașările pe criterii stricte de competență.

După decizia ministrului, Tamila Cristescu a postat un mesaj vulgar pe Instagram la adresa acesteia. Ea a publicat pe Instagram Story o fotografie în care poartă un tricou cu mesajul „One, Two, Fuck You” („Unu, doi, du-te d***u”). Alături, a scris „from NY with love” („Din New York, cu dragoste”) și a etichetat-o direct pe Oana Țoiu în postare.