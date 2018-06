La mulți ani de Ziua Copilului 2018! Cele mai emoționante mesaje de 1 Iunie

Ziua Copilului 2018 La multi ani de Ziua Copilului! Sa te bucuri de toate minunile acestei lumi!

Ziua Copilului 2018 La multi ani tuturor copiilor si de asemenea tuturor parintilor! Sa va bucurati de copiii vostri sanatosi!

Ziua Copilului 2018 La Multi Ani! Sa cresti mare, sanatos si fericit alaturi de parintii tai, care te iubesc foarte mult!

Ziua Copilului 2018 La Multi Ani! Ziua in care ai intrat in viata noastra a fost cea mai frumoasa! Te imbratisam cu mult drag! Toate visele sa ti se indeplineasca!

Ziua Copilului 2018 La multi ani, copii! Este 1 Iunie! Este ziua voastra! Multa sanatate si multe bucurii. Sa cresteti cu zambetul pe buze si viata voastra sa fie asemeni unui cer senin.

Ziua Copilului 2018 La Multi ani, copil frumos si bun! Sa ai o viata plina de bucurii, norocul sa te insoteasca si toate visele sa ti se indeplineasca!

Ziua Copilului 2018 Pastreaza pentru totdeuna in suflet copilul din tine; astfel, nu va fi niciodata prea tarziu sa ai parte de o copilarie fericita. La multi ani!

Ziua Copilului 2018 Pentru cea mai mare minune a vietii mele, pentru puiutul care mi-a adus nespuse bucurii, pentru fiecare zambet si fiecare imbratisare iti multumesc. La multi ani de Ziua Copilului!

Ziua Copilului 2018 Sa ai mereu sufletul pur, zambetul gingas si viata fara griji asemenea unui copil. Scoate-ti azi la iveala gingasia din tine! La multi ani!

Ziua Copilului 2018 Sa ai parte in fiecare zi de bucuria si mandria pe care le-am simtit in ziua in care te-am adus pe lume. La multi ani!

Ziua Copilului 2018 Sa-ti pastrezi meu zambetul cald, sufletul pur si lumina din privire. La multi ani copile drag!

Ziua Copilului 2018 Sunt mandra ca esti copilul meu, mi-ai luminat sufletul si viata din prima clipa in care te-am vazut. La multi ani, puiutul meu drag!

Ziua Copilului 2018 Un copil e cea mai mare bogatie a unui om. Nu e miracol mare mare si bucurie mai frumoasa decat aceea de a avea un copil. Pentru toti copiii lumii, La multi ani de 1 Iunie!

Ziua Copilului 2018 Viata noastra ar fi pustie fara tine, intunecata fara lumina din ochii tai, trista fara zambetul tau, iar soarele si luna nu ar mai straluci la fel fara tine. La multi ani!